Распродажи и скидки до 70%. Продавцы будут бороться за каждого покупателя 800 0 Общество img_copyright

В условиях отмены ограничений и ожидания разрешения на возобновление работы, магазины одежды и обуви готовятся к открытию. Многие продавцы намерены устроить серьезные распродажи со скидками до 50-70%. Это, по их мнению, поможет стимулировать покупателей при переносе продаж из интернета в оффлайн.