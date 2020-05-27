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Распродажи и скидки до 70%. Продавцы будут бороться за каждого покупателя
27 Мая 2020 800 0 Общество
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В условиях отмены ограничений и ожидания разрешения на возобновление работы, магазины одежды и обуви готовятся к открытию. Многие продавцы намерены устроить серьезные распродажи со скидками до 50-70%. Это, по их мнению, поможет стимулировать покупателей при переносе продаж из интернета в оффлайн.
- За период нерабочего времени во многих магазинах одежды и обуви скопились значительные объемы нераспроданных коллекций. Так, в сети магазинов Ostin заявили о количестве остатков в 20–30% от всех закупок, а представитель сети Street Beat Людьмила Семушина заявило о значительном количестве остатков, не называя конкретные цифры, пишет РБК.
- По мнению экспертов не стоит ждать быстрого восстановления потока покупателей в непродовольственном секторе, а в условиях снижения доходов у 58% россиян, о чем ранее сообщал Капитал страны, не сразу восстановится и спрос на предлагаемую продукцию. Это будет способствовать активной борьбе за покупателей, одним из главных инструментов которой станут, конечно, скидки.
- Так, по информации компании Bain&Company, многие бренды одежды и обуви, реализующие продукцию через интернет-магазины, уже предлагают клиентам серьезные скидки. Например, продукцию Pinko можно приобрести со скидкой 15%, Karen Millen предлагает скидку в 40% своим покупателям, а Maje - 20%. Со скидкой реализуют продукцию и такие бренды, как M&S, Topshop, French Connection, H&M.
- Причем после перехода продаж в оффлайн сети не только сохранят скидки, но и предоставят новые. Так, в Ostin прогнозируют дополнительные скидки в размере 10–15%, а в Street Beat планируют продавать большую часть ассортимента со скидками до 50%.
- Во многих регионах уже сняты ограничения на работу торговых центров и непродуктовых розничных сетей. По данным компании Watcom с небольшими ограничениями открылись торговые точки в Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской областях, республике Карелия, Краснодарском крае и некоторых других. А вот в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где введены наиболее жесткие ограничения, торговые центры и непродуктовые магазины возобновят работу не ранее 1 июня.
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