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«Будет не больно». Власти готовы к удару США по госдолгу
10 Ноября 2020 376 0 Экономика
Победа Джо Байдена на президентских выборах в США делает вероятным введение «адских санкций» против России. Новая порция ограничений должна ударить по государственному долгу России и запретить российским банкам проводить операции с долларами. Однако в правительстве России нисколько не переживают на этот счет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью ТАСС с пренебрежением отнесся к «санкциям из ада» – Россия к ним давно готова. Но цена этой готовности крайне высока – Минфин и ЦБ придумали схему, в рамках которой дефицит бюджета финансируется с помощью «печатного станка».
Правительство санкциями не напугаешь
- Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о готовности России к новым санкциям США, которые должны запретить иностранным инвесторам покупать госдолг страны, а российским банкам проводить операции с долларами. По его словам, даже если администрация Джо Байдена введет подобные ограничения, они будут «достаточно безболезненны».
- Белоусов объяснил, что для правительства покупка иностранцами российского долга – «высокорискованная история», поскольку США все время грозятся – «мы вот вам сейчас это все зарубим». Поэтому правительства давно готово к такому развитию событий. «Мы знаем, как на это отреагировать», – заверил чиновник.
- В действительности Россия сильно зависит от иностранных покупателей госдолга, так как они кредитуют правительство и обеспечивают приток валюты. Однако инвесторы объявили бойкот российскому госдолгу. И не в связи с санкциями. Дело в том, что ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,25%, что сделало разницу между доходностью долговых облигаций (5,75%) и ставкой минимальной – 1,5%. Учитывая инфляцию в 4% и риски вложений в Россию, вкладывать в российский госдолг иностранцы перестали.
- От безысходности Минфин и ЦБ придумали схему, по которой они смогли увеличить госдолг и за счет него профинансировать дефицит бюджета в 4,7 трлн. Госбанки начали скупать госдолг, а ЦБ стал печатать деньги и выдавать их в качестве кредитов под залог долговых облигаций. В итоге все выиграли: Минфин смог выполнить план по заимствованиям, госбанки – заработать на посреднических услугах, ЦБ – получить минимальный процент (0,1%) за операцию.
- Однако у этой схемы есть предел – с сентября по ноябрь госбанки заняли правительству 1,7 трлн руб., а получили от ЦБ пока только 1,2 трлн руб. и ждут еще 800 млрд до конца года. В 2021 году дефицит бюджета составит 2,7 трлн руб. Теоретически правительство и банки смогут профинансировать его за счет отработанной схемы. Но все будет упираться в наличие рублевой ликвидности у самих банков.
- Тем не менее участие иностранных инвесторов в покупке госдолга дает приток твердой валюты, которой сегодня остро не хватает России – нефтегазовые доходы обеспечивают до 80% валюты, а экспорт нефти и газа упал на 38% в этом году. Именно поэтому рубль с начала года девальвировался на 25%.
- Если бы иностранцы не объявили госдолгу бойкот, спрос на рубли с их стороны для покупки облигаций мог поддержать рубль и не дать ему девальвироваться. Поэтому чиновники правительства излишне бравируют своей готовностью к санкциям. Они к ним не только не готовы, но и не имеют плана на тот случай, если распродажа госдолга иностранцами (а они держат 23,3% долга, около 5 трлн руб.) уронит курс рубля до 100 за доллар.
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