«Будет не больно». Власти готовы к удару США по госдолгу 376 0 Экономика

Победа Джо Байдена на президентских выборах в США делает вероятным введение «адских санкций» против России. Новая порция ограничений должна ударить по государственному долгу России и запретить российским банкам проводить операции с долларами. Однако в правительстве России нисколько не переживают на этот счет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью ТАСС с пренебрежением отнесся к «санкциям из ада» – Россия к ним давно готова. Но цена этой готовности крайне высока – Минфин и ЦБ придумали схему, в рамках которой дефицит бюджета финансируется с помощью «печатного станка».