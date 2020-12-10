Рабочим «Роснефти» не выплатили 7,5 млн рублей. Они объявили забастовку 862 0 Экономика

Протесты рабочих перекинулись с газопровода «Сила Сибири», который строит «Газпром», на Тагульское месторождение в Красноярском крае, оператором которого выступает дочка «Роснефти» компания «Ванкорнефть». Причина все та же – рабочим не платят зарплату. Общий долг перед 117 вахтовиками на Тагульском месторождении составляет 7,5 млн руб.