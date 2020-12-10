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Рабочим «Роснефти» не выплатили 7,5 млн рублей. Они объявили забастовку
10 Декабря 2020 862 0 Экономика
Протесты рабочих перекинулись с газопровода «Сила Сибири», который строит «Газпром», на Тагульское месторождение в Красноярском крае, оператором которого выступает дочка «Роснефти» компания «Ванкорнефть». Причина все та же – рабочим не платят зарплату. Общий долг перед 117 вахтовиками на Тагульском месторождении составляет 7,5 млн руб.
Вахтовикам перестают платить
- Рабочим-вахтовикам на Тагульском месторождении в Красноярском крае, которое принадлежит «Роснефти», не платят зарплаты с сентября месяца. Долг перед 117 рабочими достиг 7,5 млн руб. Об этом пишет Tayga.info со ссылкой на заявление самих вахтовиков в группе «Вахтовик (Вахат-Работа)» «ВКонтакте».
- В качестве протеста против невыплат десятки сварщиков, стропальщиков и монтажников не будут работать до 16 декабря. По данным Telegram-канала «Борус», забастовку поддержали более 40 человек. Рабочие жалуются на то, что не могут погашать кредиты и помогать семьям. По словам одного из участников забастовки, у него умер отец, и у него не нашлось денег его похоронить.
- По данным прокуратуры, которая уже взялась расследовать дело, долги по зарплате образовались перед работниками ряда подрядных организаций. Однако сами забастовщики направили письмо с требованием выплатить деньги крупному питерскому подрядчику «Роснефти».
- Вахтовики говорят, что некоторым сотрудникам не заплатили за работу еще за 2016 год. Представитель подрядной организации призывал прекратить забастовку и обещал «в частном порядке» решить все вопросы. «Вы зачем себя так ведете?» – спрашивал он, по словам рабочих, которые месяцами не получают зарплаты.
- Оператор Тагульского месторождения «Ванкорнефть» завершила третий квартал с убытком в 64 млрд руб. С начала года дочерняя компания «Роснефти» принесла 177 млрд руб. убытка. Сама «Роснефть» тоже потеряла 34% выручки за 9 месяцев 2020 года. Однако, по словам главы компании Игоря Сечина, «Роснефть» продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях.
- В конце ноября стало известно, что строителям компрессорной станции №4 «иван Москвитин» для трубопровода «Сила Сибири» в Алданском районе Якутии перестали платить зарплаты после 50-дневного карантина. Вахтовики объявили забастовку.
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