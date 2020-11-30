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«Газпром» перестал платить зарплаты строителям «Силы Сибири»

30 Ноября 2020 212 1 Экономика
«Газпром» перестал платить зарплаты строителям «Силы Сибири»

Строители трубопровода «Сила Сибири» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат и нарушения условий трудового договора. Вахтовиков на строительстве компрессорной станции №4 «Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии отправили на 50-дневный карантин, а потом заявили, что этот период им не будет оплачен. В видеообращении строители отмечают, что теперь они вынуждены задержаться на стройке на неопределенное время.

Вторая забастовка за год

  • На строительстве компрессорной станции №4 «Иван Москвитин» для трубопровода «Сила Сибири» в Алданском районе Якутии рабочие объявили забастовку. Они считают, что их ввели в заблуждение – строители были отправлены на карантин в течение 50 дней, а затем объявили, что этот период не будет оплачиваться даже в качестве отпускных. После этого вахтовики должны задержаться на стройке на неопределенный срок.
  • Строителей нанимал подрядчик «Газпрома» и его руководство не выходит на связь с вахтовиками. Телефоны, по которым рабочие получали работу, отвечают, но там либо вешают трубку, когда речь заходит о претензиях, либо переводят звонящего в режим ожидания. При этом у рабочих есть трудовые договоры, которые они подписали «на коленке».
  • Следственный комитет уже начал проверку этого инцидента, сообщает «Интерфакс». Делом займется так же прокуратура. Следователи намерены установить, были ли нарушены права вахтовиков и как они получали зарплату.
  • За 2020 год это вторая забастовка рабочих на проектах, связанных с «Силой Сибири». Весной бунтовали рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии. Их поместили на карантин в невыносимых условиях и не предоставили средств защиты. Некоторые из них говорили, что их кормят комбикормом.
  • При этом проблемы начались после того, как «Газпром» стал погружаться в убытки. За девять месяцев 2020 года монополия получила убыток в размере 202,207 млрд руб. против прибыли в 1,107 трлн руб. в 2019 году. Однако это не помешало увеличить выплаты правлению компании на 33%, до 1,504 млрд руб. Четырнадцать топ-менеджеров «Газпрома» выплатили себе премии на 602,9 млн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:41 0 0
Алга:

Умные люди с Газпромом не работают. Кидалово однозначно!

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