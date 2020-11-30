«Газпром» перестал платить зарплаты строителям «Силы Сибири» 212 1 Экономика

Строители трубопровода «Сила Сибири» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат и нарушения условий трудового договора. Вахтовиков на строительстве компрессорной станции №4 «Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии отправили на 50-дневный карантин, а потом заявили, что этот период им не будет оплачен. В видеообращении строители отмечают, что теперь они вынуждены задержаться на стройке на неопределенное время.