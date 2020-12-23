Путину понравилось регулировать цены. Теперь он взялся за жилье 57 0 Экономика

Президент Владимир Путин под конец 2020 года начал удивляться плодам рук собственного правительства – в результате политики кабинета министров продовольственная инфляция в России приобрела галопирующий характер, а вместе с ней благодаря льготной ипотеке, поддерживающей застройщиков и банки, резко увеличились цены на жилье. И в том и в другом случае Путин счел рост цен необоснованным и потребовал его остановить.