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Путину понравилось регулировать цены. Теперь он взялся за жилье

23 Декабря 2020 57 0 Экономика
Путину понравилось регулировать цены. Теперь он взялся за жилье

Президент Владимир Путин под конец 2020 года начал удивляться плодам рук собственного правительства – в результате политики кабинета министров продовольственная инфляция в России приобрела галопирующий характер, а вместе с ней благодаря льготной ипотеке, поддерживающей застройщиков и банки, резко увеличились цены на жилье. И в том и в другом случае Путин счел рост цен необоснованным и потребовал его остановить.

Цены на жилье не удовлетворили президента

  • Президент Владимир Путин продолжает делать вид, что не понимает причин, почему растут цены на продовольствие, а теперь, как он выяснил, и на жилье. Все дело в политике правительства, которое сначала потребовало сократить посевные площади сахарной свеклы на 15% и разрешило вывозить беспрепятственно подсолнечник на экспорт, а потом начало бороться со справедливо выросшими ценами. Точно так же и с жильем: правительство продавило в интересах застройщиков льготную ипотеку, строители сократили ввод жилья и искусственно взвинтили цены на квадратный метр, получив сверхприбыли в кризис.
  • На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря президент Путин удивился росту цен на жилье и назвал его необоснованным. Стоимость жилья выросла на 15% в новостройках и на 16% на вторичном рынке. Как итог – для россиян собственные квадратные метры стали еще более недоступны, нежели до старта льготной ипотеки. Путин отметил этот момент – рост цен может подорвать усилия по обеспечению граждан доступным жильем.
  • Однако он считает, что во всем виноват рынок – это он «соответствующим образом отреагировал», хотя именно застройщики ограничили ввод жилья (предложение), чтобы при высоком спросе увеличить цены и свой доход. По данным ДОМ.РФ, россиянам в 2020 году выдадут рекордные 1,5 млн ипотечных кредитов на 3,7 трлн руб. Однако объем инвестиций застройщиков в строительство, по подсчетам Knight Frank, упал на 18% с начала года. В Москве на 10,7% меньше ввели жилья за 10 месяцев, а в Московской области – на 21,7%. И это в наиболее застраиваемых регионах. Между тем, как писал «Коммерсант», застройщики отчитались о росте прибыли на 38-52% за 10 месяцев. При этом эффект льготной ипотеки был полностью «съеден» ростом цен – платеж при 6,5% годовых равен прежнему платежу под 10%.
  • «Если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленная на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, оно если не сведет к нулю, то во всяком случае серьезно эти усилия пострадают», – приводит цитату Путина РБК. Однако мы видим, что усилия уже сведены к нулю, а вся льготная ипотека работает на увеличение прибыли застройщиков.

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  • Путин потребовал от правительства реагировать на рост цен «соответствующим образом». Попытка зафиксировать цены на отдельные категории продуктов уже привела к пустеющим полкам в некоторых магазинах. Чтобы снизить цены на жилье и сделать его доступнее, правительству достаточно отказаться от программы льготной ипотеки. К этому призывала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, предупреждавшая еще в ноябре, что правительство своими действиями делает жилье для россиян все менее доступным.
  • Отвечающий за программу вице-премьер Марат Хуснуллин, объясняя рост цен на жилье президенту, заявил, что во всем виноваты цены на арматуру. Ее стоимость «за последний месяц» повысилась на 40%, и поэтому жилье в течение 10 месяцев выросло на 15-16% в цене.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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