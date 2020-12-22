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Полки опустели. Правительству разрешили свободно регулировать цены на продукты

22 Декабря 2020 179 1 Экономика
Полки опустели. Правительству разрешили свободно регулировать цены на продукты

Госдума включилась в кампанию властей по борьбе с продовольственной инфляцией и приняла во втором чтении законопроект, дающий правительству России право самостоятельно решать, на какие товары и при каком росте цен заниматься регулированием их конечной стоимости для потребителей. Окончательно законопроект будет принят 23 декабря. После введенных недавно ограничений в отношении цен на сахар, подсолнечное масло и макароны полки магазинов с товарами по регулируемым ценам уже начали пустеть.

Бессмысленная и беспощадная борьба с ценами

  • Правительство России после критики президента Путина цен на продукты питания вспомнило про закон о торговле. Он гласит, что в случае роста цен на социально значимые продовольственные товары на 30% и выше за месяц кабинет министров может устанавливать предельные значения отпускных цен на срок до 90 дней.
  • Но этого правительству показалось мало – чиновники направили в Госдуму законопроект с поправкой и депутаты немедленно принялись его одобрять. Поправка снимает установленный порог в 30% за месяц и дает право кабмину самому принимать решение, когда включать регулирование цен, а когда от него отказываться. Также правительство добивается поправками отмены перечня социально значимых продуктов и собирается регулировать любые цены по собственному усмотрению.
  • Сегодня социально значимыми товарами считаются: говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки. Но после принятия поправок Госдумой под регулирование могут попасть абсолютно любые продукты.
  • Однако срок установления предельно допустимых розничных цен будет по-прежнему ограничен – не более 90 дней. При этом, как отметил на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин, правительство издало постановление, согласно которому, розничные цены на продовольствие будут регулироваться при их росте на 10% за месяц. Но сам мониторинг цен будет проводиться в рамках двух месяцев, чтобы отслеживать всплески роста и плавное повышение.
  • Между тем, наблюдатели обнаруживают пустые полки, где должны располагаться товары по регулируемым ценам. Так, например, в некоторых «Пятерочках» нет в продаже сахара по 45,99 руб., зато есть по 66 руб. за кг и тростниковый сахар.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:10 1 0
И.И.:

правительство стимулирует экономику путем разгона инфляции и вливания в нее денег через эмиссию ЦБ. естественно, цены при этом стоять на одном месте не в состоянии и будет идти их повсеместный рост.для одни инфляция в 2 %- это катастрофа, для других 20%-это благо. резкая девальвация рубля привела к разгону инфляции, при этом ни о каких ее 5% в год и речи нет. второй момент-нехватка твердой валюты, дало зеленый свет государством продаже избытка сырья за рубеж, после чего, образовался дефицит сырья на внутреннем рынке и цены поползли вверх на масло.куда делся избыток прошлогоднего сахара, сказать трудно. прошлогодний избыток и его дефицит в этом году, должен был спокойно свести баланс потребности. перепроизводство сахара составило 1.4 млн т, при потребности в 5,8 млн т. в 2019 году цена на сахар падала до 18 тыс. руб./т с НДС.. Посевная кампания 2020 года По данным Минсельхоза России, к началу июня сев сахарной свеклы проведен на площади 930,5 тыс. га, что составляет 98,5% от прогноза и 81,3% от посевов 2019 года на аналогичную дату... итак, по сахарной свекле дело в не неурожае, а в сокращении посевных площадей из за падения прошлогодних цен и переизбытка предложений на рынке.это позволило производителям покрыть ценой прошлогодние убытки в 2020 году. посмотрим на экспорт сахара... Если зерно мы придерживаем на экспорт, чтобы обеспечить достаточный запас внутри страны, то сахар мы в последние месяцы вывозим рекордными темпами. Его у нас, напротив, большой избыток.По данным "Центра Агроаналитики" (подведомственного Минсельхозу), объемы поставок сахара на экспорт за последний агро сезон по состоянию на 19 апреля составили 901,2 тыс. т, что превышает уровень прошлого сезона в семь раз. Это рекордные для России показатели... из всего следует, что как минимум вывезли и продали все прошлогодние излишки сахара, а в этом году сократили посевные площади. в итоге- производители оказались в плюсе и за счет меньших усилий в 2020 году извлекли отличную прибыль.то же самое касается подсолнечника. можно применять запретительные меры временного характера, но это приведет к сокращению посевных площадей, что автоматически повысит цены.можно заниматься дотациями производителя, но они будут браться налогами с тех же россиян.третий вариант-карточки, но это не от большого ума и имиджевые потери руководства, в результате чего, супер держава испытывает голод от нехватки продуктов и денег у россиян. выход один-дотировать нуждающихся, путем денежной компенсации на часть товаров первой необходимости. выгодоприобретателем в любом случае остается государство собирая налоги со всех и наполняя бюджет от роста цен на все.

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