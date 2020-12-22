Полки опустели. Правительству разрешили свободно регулировать цены на продукты 179 1 Экономика

Госдума включилась в кампанию властей по борьбе с продовольственной инфляцией и приняла во втором чтении законопроект, дающий правительству России право самостоятельно решать, на какие товары и при каком росте цен заниматься регулированием их конечной стоимости для потребителей. Окончательно законопроект будет принят 23 декабря. После введенных недавно ограничений в отношении цен на сахар, подсолнечное масло и макароны полки магазинов с товарами по регулируемым ценам уже начали пустеть.