Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25% 173 0 Экономика

На саммите «Большой двадцатки» мир увидел не того Владимира Путина, которого видят россияне. Российский президент размышлял о рисках девальвации национальных валют и повышения стоимости госдолга для «стран с низкими доходами», которым необходимо помочь. При этом Россию он в этот ряд вписывать не стал – российские власти, по его словам, успешно поддержали экономику и граждан за счет резервов и наращивания госдолга. В действительности, последнее утверждение президента – большое преувеличение, а все сказанное до этого в полной мере относится и к самой России.