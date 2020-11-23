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Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25%
23 Ноября 2020 173 0 Экономика
На саммите «Большой двадцатки» мир увидел не того Владимира Путина, которого видят россияне. Российский президент размышлял о рисках девальвации национальных валют и повышения стоимости госдолга для «стран с низкими доходами», которым необходимо помочь. При этом Россию он в этот ряд вписывать не стал – российские власти, по его словам, успешно поддержали экономику и граждан за счет резервов и наращивания госдолга. В действительности, последнее утверждение президента – большое преувеличение, а все сказанное до этого в полной мере относится и к самой России.
Путин играет в президента развитой страны
- На саммите G20, который прошел на выходных, президент России Владимир Путин забыл на полчаса, что он глава региональной державы с периферийной сырьевой экономикой и представил себя лидером развитого государства первого мира, который может позволить себе размышлять о проблемах «третьих стран».
- В клишированной бюрократической речи Путин предупредил о «большом риске» девальвации национальных валют стран «с низкими доходами». Поскольку обесценение денег ведет к повышению стоимости государственного долга, большая часть которого номинирована в долларах.
- В этом месте Путин забыл, что российский рубль девальвировался на 25% с начала года (на 15 руб. к доллару), а государственный долг России на треть номинирован в долларах и стоимость его обслуживания резко возросла. Забыл президент и то, что еще недавно призывал россиян не обращать внимания на курс рубля, так как он «не важен» (тогда он упал до 80 за доллар и 93 за евро).
- Но если рассматривать выступление в отрыве от происходящего в России, то получилось весьма благородно. Путин задумался над проблемами бедных государств и порассуждал о них. При этом он подчеркнул, что Россия использовала для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом, накопленные резервы и заимствования. Это позволило поддержать экономику и граждан, подчеркнул Путин.
- Однако у «развивающихся экономик», по мнению Путина, таких возможностей объективно нет. Поэтому развитые страны должны отсрочить выплаты по кредитам и вообще реструктурировать задолженность бедным странам. Удивительно, но из речи Путина следовало, что Россия стоит в одном ряду с Евросоюзом и США и не определяет себя даже как «развивающуюся экономику».
- Сразу после этого Минфин объявил о послаблениях для своих заемщиков – им могут простить долги на сотни миллиардов рублей, а также о намерении занять им еще 1,1 трлн руб. Во всей этой истории не понятно одно – вернулся ли после своего выступления Путин в Россию, которая есть на самом деле, или продолжает мыслить ее ведущей экономикой мира.
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