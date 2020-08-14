Путин увеличил свой доход на 1 млн руб. за год 135 0 Экономика

В 2019 году президент Владимир Путин заработал 9,726 млн руб. Это на 1,078 млн руб. больше, чем было в 2018 году. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев задекларировал доход в 11 млн руб., а нынешний глава кабмина Михаил Мишустин – 18,2 млн руб., следует из деклараций чиновников. В 2020 году Минфин тратил на содержание чиновников на 20% больше, чем в прошлом году. Расходы на президента достигли рекордных 16,6 млрд руб. за полгода.