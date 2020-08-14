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Путин увеличил свой доход на 1 млн руб. за год
14 Августа 2020 135 0 Экономика
В 2019 году президент Владимир Путин заработал 9,726 млн руб. Это на 1,078 млн руб. больше, чем было в 2018 году. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев задекларировал доход в 11 млн руб., а нынешний глава кабмина Михаил Мишустин – 18,2 млн руб., следует из деклараций чиновников. В 2020 году Минфин тратил на содержание чиновников на 20% больше, чем в прошлом году. Расходы на президента достигли рекордных 16,6 млрд руб. за полгода.
Власть миллионеров
- Президент Владимир Путин задекларировал заработок в 9,726 млн руб. за 2019 год. Список его имущества не изменился. Он владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом в 18 квадратных метров, а также двумя автомобилями ГАЗ М21, «Нива» и прицепом «Скиф», которые фигурировали и в предыдущих декларациях. Также у Путина есть квартира в пользовании площадью 153,7 квадратных метра и еще одно гаражное место в 18 квадратных метров. Недвижимости за рубежом у Путина нет.
- Традиционно доходы Путина подчеркнуто меньше, чем доходы премьеров. Дмитрий Медведев, подавший в отставку в января 2020 года, заработал за прошлый год 11 млн руб., а пришедший ему на смену Михаил Мишустин – 18,2 млн.
- Однако зарплата президента – вещь номинальная. В бюджете фиксируются расходы на президента и правительство. За шесть месяцев текущего года содержание Путина и его администрации обошлось бюджету в 16,6 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2019 года и больше, чем за весь год в целом (14 млрд руб.). Зарплата Путина в месяц составляет 8,648 млн руб. Президент поднял ее на 3% с октября.
- Правительство обходится бюджету гораздо дешевле президента – в 2019 году на него было потрачено 6,92 млрд руб. А на Госдуму ушло 4,9 млрд руб. Всего же около 6-7% бюджета идет на содержание государственного аппарата, в котором слишком много чиновников.
- Но президент не говорит о необходимости сокращать бюрократический аппарата. Он создает новые должности. Одну из них получил бывший премьер Дмитрий Медведев, который стал заместителем Путина в Совбезе. На обеспечение этой должности ежегодно бюджет будет тратить более 560 млн руб. в год.
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