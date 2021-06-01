Путин согласился платить Лукашенко «компенсацию» в 1,8 млрд долларов ежегодно 405 0 Экономика

Кремль заявлял, что после очередной встречи президент Владимир Путин отпустил белорусского коллегу Александра Лукашенко в Минск с обещанием выдать второй транш кредита на 1,5 млрд долларов – то есть всего 500 млн долларов. Однако по версии самого Лукашенко, которую он представил на совещании во Дворце независимости 1 июня, Путин согласился компенсировать Минску ежегодные потери от налогового маневра в нефтяной отрасли России в размере 1,8 млрд долларов, а также заморозить цены на газ и поставлять новейшее вооружение.