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Путин согласился платить Лукашенко «компенсацию» в 1,8 млрд долларов ежегодно

1 Июня 2021 405 0 Экономика

Кремль заявлял, что после очередной встречи президент Владимир Путин отпустил белорусского коллегу Александра Лукашенко в Минск с обещанием выдать второй транш кредита на 1,5 млрд долларов – то есть всего 500 млн долларов. Однако по версии самого Лукашенко, которую он представил на совещании во Дворце независимости 1 июня, Путин согласился компенсировать Минску ежегодные потери от налогового маневра в нефтяной отрасли России в размере 1,8 млрд долларов, а также заморозить цены на газ и поставлять новейшее вооружение.

Лукашенко раскрыл карты, которые привез от Путина

  • О «дарах» Владимира Путина с последней встречи в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал 1 июня на совещании во Дворце независимости. Как пишет Finanz, Путин дал Лукашенко ряд обещаний.
  • Во-первых, поставки нефти на белорусские НПЗ, включая «Нафтан», который с июня будет под санкциями США, продолжатся. Российские нефтяные компании прекратили поставки в мае, опасаясь вторичных санкций. Но Лукашенко смог договориться с Путиным. «Никаких проблем не будет», – заявил он, подчеркнув: «России это выгодно». Всего Белоруссия рассчитывает на 22 млн тонн нефти в год. От экспорта нефтепродуктов страна получает 20% экспортной выручки. Каким образом она будет осуществлять экспорт в условиях санкций, Лукашенко не сказал.
  • Во-вторых, Россия будет платить компенсации Белоруссии за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Отмена пошлин привела к тому, что Минск не может получать сырье из России по льготным ценам. В 2018-2024 годах экономика страны, построенная на схеме реэкспорта переработанного сырья, потеряет 10,5 млрд долларов (около 1,8 млрд долларов в год). Компенсации будут выплачиваться с 1 января 2022 года. Лукашенко заверил, что правительства «нашли развязки».
  • В-третьих, Путин пообещал поставлять в Белоруссию новейшее российское вооружение. Но о переброске российской армии в республику «даже речи не шло», заявил Лукашенко. «Это нам не нужно», – подчеркнул он, допустив, что армия России может появиться в Белоруссии только при условии военной угрозы НАТО.

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  • В-четвертых, российский газ будет поставляться Белоруссии по льготной цене – 128 долларов за тысячу кубометров. Это Путин также пообещал Лукашенко. Президент Белоруссии, в свою очередь, заверил, что все перечисленные «дары» он привез не ценой «сдачи суверенитета» – «даже речи не было». «Мы вообще об этом не говорили. Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией», – сказал Лукашенко.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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