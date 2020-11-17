Путин просит Китай и Индию производить вакцину. Сама Россия не может 62 0 Политика

Недавно аналитики Credit Suisse возложили большие надежды на российскую вакцину Спутник V. Препарат с эффективностью 92% они назвали одним из лучших в мире, а также наиболее удобным в транспортировке, поскольку для него не нужна температура хранения минус 20-70 градусов. Однако они обошли вниманием один важный нюанс – Россия не может самостоятельно организовать промышленное производство вакцины из-за отсутствия технологий. Президент Владимир Путин попросил о помощи Францию, договорился с Казахстаном о строительстве завода на его территории, а теперь обратился к Китаю и Индии с просьбой помочь начать массовый выпуск вакцины.