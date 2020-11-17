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Путин просит Китай и Индию производить вакцину. Сама Россия не может

17 Ноября 2020 62 0 Политика
Путин просит Китай и Индию производить вакцину. Сама Россия не может

Недавно аналитики Credit Suisse возложили большие надежды на российскую вакцину Спутник V. Препарат с эффективностью 92% они назвали одним из лучших в мире, а также наиболее удобным в транспортировке, поскольку для него не нужна температура хранения минус 20-70 градусов. Однако они обошли вниманием один важный нюанс – Россия не может самостоятельно организовать промышленное производство вакцины из-за отсутствия технологий. Президент Владимир Путин попросил о помощи Францию, договорился с Казахстаном о строительстве завода на его территории, а теперь обратился к Китаю и Индии с просьбой помочь начать массовый выпуск вакцины.

Путин бросает клич о помощи

  • Россия с октября месяца находится в поиске иностранного партнера, который поможет стране начать промышленный выпуск вакцины Спутник V. При попытке производства вакцины в России у технологов возникли трудности с отладкой биореактора. Они не смогли стабилизировать вакцину, в результате чего получившиеся дозы имели разные характеристики, писало издание The Bell.
  • Первым делом президент Владимир Путин обратился к своему западному партнеру – президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Однако тот вежливо отклонил предложение Путина, сказав, что ему необходимо проконсультироваться с научным сообществом.
  • Вот так «Институт Пастера» отказался от сотрудничества с Центром им. Гамалеи. При этом Николай Гамалея в свое время защитил репутацию Луи Пастера и спас его научную карьеру в Европе. Но у нынешней Европы короткая память – даже во время пандемии она не может подняться над политическими разногласиями.
  • После этого Путин обратился к развивающимся странам – блоку БРИКС. В послании лидерам Китая, Индии, Бразилии и ЮАР президент России напомнил о важности «объединения усилий по массовому выпуску» вакцины. «Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство», – сказал Путин.
  • Помимо вакцины Спутник V у России есть «Эпиваккорона», также на подходе есть третья вакцина. Путин заявил, что страна готова сотрудничать со странами БРИКС по выпуску этих препаратов. Причем, в Китае и Индии уже есть договоренности о создании центров производства российской вакцины. В том числе и для третьих стран.
  • У самой России, по признанию Путина, нет «необходимого оборудования». При этом директор центра им. Гамалеи обещал к декабрю выйти на объем 5-6 млн доз. Если удастся поддерживать такие темпы выпуска, то, как он заверил, в течение 10-12 месяцев будет «проиммунизировано» 70% населения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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