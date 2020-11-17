Капитал страны
ENGLISH
17 НОЯ, 19:03 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин просит Китай и Индию производить вакцину. Сама Россия не может
17 Ноября 2020 62 0 Политика
Недавно аналитики Credit Suisse возложили большие надежды на российскую вакцину Спутник V. Препарат с эффективностью 92% они назвали одним из лучших в мире, а также наиболее удобным в транспортировке, поскольку для него не нужна температура хранения минус 20-70 градусов. Однако они обошли вниманием один важный нюанс – Россия не может самостоятельно организовать промышленное производство вакцины из-за отсутствия технологий. Президент Владимир Путин попросил о помощи Францию, договорился с Казахстаном о строительстве завода на его территории, а теперь обратился к Китаю и Индии с просьбой помочь начать массовый выпуск вакцины.
Путин бросает клич о помощи
- Россия с октября месяца находится в поиске иностранного партнера, который поможет стране начать промышленный выпуск вакцины Спутник V. При попытке производства вакцины в России у технологов возникли трудности с отладкой биореактора. Они не смогли стабилизировать вакцину, в результате чего получившиеся дозы имели разные характеристики, писало издание The Bell.
- Первым делом президент Владимир Путин обратился к своему западному партнеру – президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Однако тот вежливо отклонил предложение Путина, сказав, что ему необходимо проконсультироваться с научным сообществом.
- Вот так «Институт Пастера» отказался от сотрудничества с Центром им. Гамалеи. При этом Николай Гамалея в свое время защитил репутацию Луи Пастера и спас его научную карьеру в Европе. Но у нынешней Европы короткая память – даже во время пандемии она не может подняться над политическими разногласиями.
- После этого Путин обратился к развивающимся странам – блоку БРИКС. В послании лидерам Китая, Индии, Бразилии и ЮАР президент России напомнил о важности «объединения усилий по массовому выпуску» вакцины. «Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство», – сказал Путин.
- Помимо вакцины Спутник V у России есть «Эпиваккорона», также на подходе есть третья вакцина. Путин заявил, что страна готова сотрудничать со странами БРИКС по выпуску этих препаратов. Причем, в Китае и Индии уже есть договоренности о создании центров производства российской вакцины. В том числе и для третьих стран.
- У самой России, по признанию Путина, нет «необходимого оборудования». При этом директор центра им. Гамалеи обещал к декабрю выйти на объем 5-6 млн доз. Если удастся поддерживать такие темпы выпуска, то, как он заверил, в течение 10-12 месяцев будет «проиммунизировано» 70% населения.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
16 НОЯ, 17:08 На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде
16 НОЯ, 10:13 К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
Написать комментарий