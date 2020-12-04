Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 ДЕК, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 ДЕК, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин призвал отказаться от доллара. Россияне его не послушали

4 Декабря 2020 44 0 Экономика
Путин призвал отказаться от доллара. Россияне его не послушали

Президент Владимир Путин спит и видит, как США «своими руками уничтожают доллар». Он обещал россиянам крах американской валюты и рассказывал, какие шаги власти предпринимают для того, чтобы избавиться от долларов в резервах. Однако россияне и российские компании проигнорировали предупреждения Путина – банки, корпорации и граждане верят в доллар и предпочитают держать часть сбережений в американской валюте.

Президента никто не послушал

  • Заявления Владимира Путина осенью 2019 года о скором крахе доллара были проигнорированы российскими компаниями и гражданами. К такому выводу пришли аналитики ING в своем докладе «Российская дедолларизация».
  • Они указывают на то, что доля доллара в иностранных активах нефинансового сектора в текущем году составляет те же 45%, что и в 2013-м. Это означает, что ни санкции, ни речи Путина никак не повлияли на решимость компаний держать сбережения в долларах.
  • Также аналитики проанализировали валютные торги на Московской бирже и выяснили, что оборот долларов за последний год увеличился до 83% от всего объема торгов. Таким образом, частный сектор и граждане не прислушались к президенту, мечтающему о крахе доллара.
  • По словам аналитиков ING, частные компании продолжают доверять доллару и готовы рисковать в связи с возможными санкциями. Путину не добиться прогресса без повышения доверия к рублю или без появления глобальной либо же региональной альтернативы доллару.
  • Но вместе с тем аналитики нашли секторы экономики, в которых все же произошли изменения. Это, как правило, сферы, подверженные прямому государственному контролю. Например, резервы Центробанка. Ведомство Эльвиры Набиуллиной изъяло почти все вложения в госдолг США. Также ЦБ снизил долю долларов в золотовалютных активах до 20%. При этом другие центробанки держат в американской валюте до 60% резервов.
  • Еще одно достижение политически мотивированной дедолларизации Путина – снижение объема сделок по торговле сырьем с 80% до 49% за семь лет. Государственные сырьевые компании России стараются переходить на евро и юань в своих расчетах, а внешний долг переводят в евро и рубли. Это снизило долю кредитов в долларах до 37% от их общего числа.
  • Однако, несмотря на все успехи госсектора, аналитики ING делают вывод, что финансовая стабильность России остается подверженной рискам санкций и зависит, в свою очередь, от стабильности европейской банковской системы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Германия отказывается от российского угля

Германия отказывается от российского угля
Экономика 2

Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод

Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод
Экономика

Олигархам снизят налог на прибыль. Путин уже освободил их от НДФЛ

Олигархам снизят налог на прибыль. Путин уже освободил их от НДФЛ
Экономика

Путин загнал Россию в тупик с вакциной

Путин загнал Россию в тупик с вакциной
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме

Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме

Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии

Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии

Новости дня

03 ДЕК, 18:09 Найден способ обойти ограничения против СП-2 Найден способ обойти ограничения против СП-2
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
03 ДЕК, 17:34 Премьер рассказал о готовности регионов к вакцинации от COVID-19 Премьер рассказал о готовности регионов к вакцинации от COVID-19
03 ДЕК, 16:23 Тихановская готова возглавить Белоруссию Тихановская готова возглавить Белоруссию
03 ДЕК, 15:43 Власти Москвы планируют снять основную часть ограничений к середине 2021 года Власти Москвы планируют снять основную часть ограничений к середине 2021 года
03 ДЕК, 15:06 Собянин: прививочные пункты начнут работать с 5 декабря Собянин: прививочные пункты начнут работать с 5 декабря
03 ДЕК, 13:59 Кремль отреагировал на увольнение Чубайса с поста главы "Роснано" Кремль отреагировал на увольнение Чубайса с поста главы "Роснано"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 ДЕК, 13:10 Перечислены побочные эффекты от вакцины "Спутник V" Перечислены побочные эффекты от вакцины "Спутник V"

Узнай, страна!

03 ДЕК, 20:20 Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
03 ДЕК, 18:46 Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии
03 ДЕК, 17:11 Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь
03 ДЕК, 15:42 Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли
03 ДЕК, 15:15 ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака
02 ДЕК, 20:06 «Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь. «Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь.
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 ДЕК, 18:57 В Приморском крае спасают животных после сильного циклона В Приморском крае спасают животных после сильного циклона
02 ДЕК, 17:16 Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей
01 ДЕК, 18:52 Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям
01 ДЕК, 17:09 Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter