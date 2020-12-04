Капитал страны
ENGLISH
04 ДЕК, 10:15 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин призвал отказаться от доллара. Россияне его не послушали
4 Декабря 2020 44 0 Экономика
Президент Владимир Путин спит и видит, как США «своими руками уничтожают доллар». Он обещал россиянам крах американской валюты и рассказывал, какие шаги власти предпринимают для того, чтобы избавиться от долларов в резервах. Однако россияне и российские компании проигнорировали предупреждения Путина – банки, корпорации и граждане верят в доллар и предпочитают держать часть сбережений в американской валюте.
Президента никто не послушал
- Заявления Владимира Путина осенью 2019 года о скором крахе доллара были проигнорированы российскими компаниями и гражданами. К такому выводу пришли аналитики ING в своем докладе «Российская дедолларизация».
- Они указывают на то, что доля доллара в иностранных активах нефинансового сектора в текущем году составляет те же 45%, что и в 2013-м. Это означает, что ни санкции, ни речи Путина никак не повлияли на решимость компаний держать сбережения в долларах.
- Также аналитики проанализировали валютные торги на Московской бирже и выяснили, что оборот долларов за последний год увеличился до 83% от всего объема торгов. Таким образом, частный сектор и граждане не прислушались к президенту, мечтающему о крахе доллара.
- По словам аналитиков ING, частные компании продолжают доверять доллару и готовы рисковать в связи с возможными санкциями. Путину не добиться прогресса без повышения доверия к рублю или без появления глобальной либо же региональной альтернативы доллару.
- Но вместе с тем аналитики нашли секторы экономики, в которых все же произошли изменения. Это, как правило, сферы, подверженные прямому государственному контролю. Например, резервы Центробанка. Ведомство Эльвиры Набиуллиной изъяло почти все вложения в госдолг США. Также ЦБ снизил долю долларов в золотовалютных активах до 20%. При этом другие центробанки держат в американской валюте до 60% резервов.
- Еще одно достижение политически мотивированной дедолларизации Путина – снижение объема сделок по торговле сырьем с 80% до 49% за семь лет. Государственные сырьевые компании России стараются переходить на евро и юань в своих расчетах, а внешний долг переводят в евро и рубли. Это снизило долю кредитов в долларах до 37% от их общего числа.
- Однако, несмотря на все успехи госсектора, аналитики ING делают вывод, что финансовая стабильность России остается подверженной рискам санкций и зависит, в свою очередь, от стабильности европейской банковской системы.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
03 ДЕК, 18:09 Найден способ обойти ограничения против СП-2
03 ДЕК, 16:23 Тихановская готова возглавить Белоруссию
03 ДЕК, 15:06 Собянин: прививочные пункты начнут работать с 5 декабря
03 ДЕК, 13:10 Перечислены побочные эффекты от вакцины "Спутник V"
03 ДЕК, 15:42 Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли
03 ДЕК, 15:15 ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака
01 ДЕК, 18:52 Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям
Написать комментарий