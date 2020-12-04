Путин призвал отказаться от доллара. Россияне его не послушали 44 0 Экономика

Президент Владимир Путин спит и видит, как США «своими руками уничтожают доллар». Он обещал россиянам крах американской валюты и рассказывал, какие шаги власти предпринимают для того, чтобы избавиться от долларов в резервах. Однако россияне и российские компании проигнорировали предупреждения Путина – банки, корпорации и граждане верят в доллар и предпочитают держать часть сбережений в американской валюте.