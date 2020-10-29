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Греф и Костин спасли бюджет. Они заняли ему 1,5 трлн рублей
29 Октября 2020 425 0 Экономика
Государственные банки России в октябре приняли участие в секретной миссии, которая без них казалась невыполнимой. В общей сложности они заняли Минфину почти 1,5 трлн руб. с начала месяца, из которых в эту среду одолжили 436 млрд. Помогла банкам невидимая рука главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, согласившейся напечатать 1 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. Все участники спецоперации до сих пор сильно спешат – на следующей неделе станет известно имя нового президента США. Если им окажется демократ Джо Байден, не исключены санкции против новых выпусков госдолга России. Поэтому банкам нужно успеть закупить его на 2 трлн руб.
Успеть до выборов в США и новых санкций
- Контекст, в котором госбанки России начали скупать госдолг страны, выглядит следующим образом: дефицит бюджета из-за падения цен на нефть и уменьшения объемов ее экспорта вырос до 4,4 трлн руб. Фактически – это каждый пятый рубль, заложенный в расходы на этот год. У Минфина было несколько вариантов, как с этим быть: взять деньги из резервов, где лежит около 9 трлн руб., или пойти занимать на рынок. Президент запретил «палить резервы», пришлось выпускать облигации федерального займа и пытаться занять.
- С апреля по июнь Минфин занял 1 трлн руб., причем большую часть – у иностранцев. Затем в июле Центробанк уронил ключевую ставку почти до уровня инфляции – 4,25%. Тем самым регулятор лишил иностранных инвесторов приемлемой доходности долговых бумаг и они объявили бойкот российскому госдолгу. Уже в сентябре это стало проблемой, и именно тогда появились они – «тайные покупатели».
- Завесу тайны с таинственных покупателей аналитики быстро сорвали: в сентябре Сбербанк купил долговых обязательств России на 512 млрд руб., ВТБ – на 81 млрд, Газпромбанк – на 83 млрд. Третий квартал Минфин закрыл удачно – было одолжено еще 1,5 трлн руб. До конца года оставалось занять еще 2 трлн руб. Но как это сделать без иностранных инвесторов, ведь у госбанков тоже нет неограниченного количества свободных денег? На помощь пришла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По закону Центробанк не может финансировать дефицит бюджета, но он может печатать деньги для банков, чтобы они вложили их в госдолг, а облигации отдали обратно регулятору на хранение.
- В результате Центробанк напечатал 1 трлн руб., который получили госбанки и передали Минфину, выручив за свое посредничество от 30 до 60 млрд руб. в виде процентов. Благодаря новой схеме за октябрь было установлено несколько рекордов в истории продажи госдолга России – никогда на него еще не было такого спроса. В среду, 28 октября, банки купили долга на 436 млрд руб. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений.
- Теперь до конца года Минфину необходимо занять всего чуть больше 500 млрд руб. За один месяц ведомство выполнило 75% плана на квартал. Однако уже во вторник, 3 ноября, в США пройдут выборы. На них может победить демократ Джо Байден, который обещал ввести санкции против новых выпусков российского госдолга за вмешательство России в выборы США. Это означает, что продать облигации иностранным инвесторам станет невозможно, а стоимость размещения из-за распродаж нерезидентов резко увеличится для Минфина. Поэтому, пока будет идти подсчет голосов, 4 ноября Минфин с помощью госбанков и денег ЦБ закроет план по заимствованиям и прекратит аукционы до конца года. Об этом говорит и то, что денег, напечатанных ЦБ, у банков уже не осталось. Впрочем, спецоперация почти завершилась, после нее – все могут быть свободны.
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