Греф и Костин спасли бюджет. Они заняли ему 1,5 трлн рублей 425 0 Экономика

Государственные банки России в октябре приняли участие в секретной миссии, которая без них казалась невыполнимой. В общей сложности они заняли Минфину почти 1,5 трлн руб. с начала месяца, из которых в эту среду одолжили 436 млрд. Помогла банкам невидимая рука главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, согласившейся напечатать 1 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. Все участники спецоперации до сих пор сильно спешат – на следующей неделе станет известно имя нового президента США. Если им окажется демократ Джо Байден, не исключены санкции против новых выпусков госдолга России. Поэтому банкам нужно успеть закупить его на 2 трлн руб.