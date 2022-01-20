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Путин присвоил Миллеру Героя труда. Экспорт «Газпрома» с начала года упал на 40%

20 Января 2022 4087 20 Экономика

Президент Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя труда. Награждение произошло перед 60-летием Миллера, которое он будет отмечать 31 января. Миллер бессменно возглавляет «Газпром» с 2001 года и в прошлом году переизбрался еще на пять лет. Между тем экспорт «Газпрома» с начала года упал 41%.

Миллер – Герой труда

  • Президент Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда «за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность», говорится в президентском указе. Миллер возглавляет газовую монополию с 2001 года и в прошлом году, несмотря на слухи об отставке, продлил контракт еще на пять лет. Журнал Forbes называет его самым высокооплачиваемым топ-менеджером России с ежегодным вознаграждением в размере 17 млн долларов.
  • Награждение состоялось на фоне не очень хороших результатов «Газпрома» – экспорт газа в первой половине января упал на 41% по сравнению с 2021 годом, до 5,4 млрд кубометров. На текущий момент газопровод «Ямал – Европа» работает в реверсном режиме и качает газ из Германии в Польшу. «Газпром» не прокачивает топливо по этой трубе с 21 декабря. Также транзит через украинскую ГТС упал почти в 2,5 раза с 1 по 18 января, а прокачка по «Северному потоку-1» сократилась на 7,5%.

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  • В «Газпроме» заявляют, что поставляют газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими долгосрочными контрактами. Президент Владимир Путин говорил в конце прошлого года, что западные потребители не оставляют заявки на поставки. Однако после этого он заметил, что Россия готова поставить больше газа, если Германия сертифицирует «Северный поток-2». После решения суда Дюссельдорфа о том, что «Газпром» не может использовать 100% мощности газопровода, российская монополия отказалась продавать газ сверх долгосрочных контрактов. С этого момента в ЕС начался газовый кризис.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Г
12:56, 22.01 0 0
Гражданин РФ:

Путин вообще чувствует себя нормально ?????????? Большие сомнения .

М
20:53, 21.01 1 1
мишутка:

Что сказать, молодец да и только, в былые времена за такие деяния уже забыли как и его и звали....

С
15:30, 21.01 1 2
Сергей :

а ведь к ГосНаградам еще и денежная премия прилагается ...бедный бедный Миллер с одной стороны звание Героя России -это почетно а вот денежная подачка за продажу Нац достояния России это конечно плевок .. хороший такой плевок

А
15:21, 21.01 1 2
Александр Н:

Миллер бессменно возглавляет «Газпром» с 2001 года и в прошлом году переизбрался еще на пять лет. не был переизбран!!!!!! а именно++ переизбрался++ а то что всего на 5 лет так это наверное просто из скромности

В
15:06, 21.01 1 1
Владимир Иванович Шишкин:

Где Мюллеp и где тpуд, да эти два понятия в пpинципе не совместимы. Так плюнуть в лицо тpудящимся поставив Мюллеpа в один с ними pяд, мог только тот кто сам никогда не тpудился!

О
14:21, 21.01 1 2
ольга:

А врачам - фронтовикам на Ковидной передовой сколько дадено наград, в том числе посмертно ?

С
01:16, 21.01 2 10
Сергей :

Если учесть ,что прибыль газпрома за прошлый год превысила 2 трилиона рублей ( более 26,5 млрд $) ,и это самый лучший результат за все время существование компании,а так же то,что затраты на СП2 - Газпром уже сумел отбить, даже его и не запустив...то все вполне заслуженно.

Н
22:35, 20.01 9 9
Николай:

Прежде чем давать звание ГЕРОЯ ТРУДА, посмотрите как получают работники газпрома, нет не правление , а простые ЛПУ. Где тот уровень зарплат, соответствующий зарплате Миллера. При годовом доходе 17 млн. (в месяц 1.42 млн) пусть он подавится этой наградой. Правильно - украв у рабочих их заработок - миллер сделал себе славу. ВВ Путин, я зачарован вами полностью и если доживу до 2024 года - голосовать за вас не буду!

М
22:30, 20.01 12 8
Мико:

Доходы Газпрома распределяет Правление по своим карманам и под покровительством ВВП-гаранта Конституции. Все эти годы Миле забывал делать отчисления в формирование доходной части бюджета РФ. За время правления Миллера /сволачь какая/ эта ч а с т н а я "компания" никогда не проверялась контрольными органами по понятным причинам.

В
22:21, 20.01 8 7
Василий:

В нашей Стране настоящим героям что жизнь отдали платят миллион рублей а этот Гад 58 лимонов и еще героем сделали

В
22:13, 20.01 13 7
Василий:

Вор, Таким образом, за один 10-часовой рабочий день Миллер зарабатывает 2,21 млн руб. или 31 812 долларов. Он гений, изобрел квантовую механику. Сволочь

В
22:09, 20.01 5 7
Василий:

за что героя

А
21:00, 20.01 12 5
Ап Чхи:

Интересно, экспорт упал, а доход вырос(выросла цена, про это ничего!). Отдали меньше, а получили больше! - Как так-то? - Караул, грабят!

И
20:41, 20.01 19 12
Игорь:

Газпром все правильно делает. Европа и Амеры, если им невыгодно, то не продадут вам, а продадут туда, где выше прибыль. Киев каждый год "концерты на газовой на трубе выплясывали", препятствия устраивали транспортировке, а как построили турецкий поток и др. то сразу захотели, чтобы через украину прокачивали, прослеживается в действиях киева полный долбо@бизм. Допрыгались, доскакались! Наш газ, контракты все выполняются, кому хотим, и как хотим, тем и продаем, с выгодой для своей страны. Россия не СССР и не дойная корова, чтобы всем давать бесплатно. Всё имеет свою цену, это рынок. Европа хотела спотовые цены, она их и получила. Точка

В
20:29, 20.01 14 6
Виктор:

Рука руку моет...

В
20:23, 20.01 9 6
Василий:

Интересно Миллеру не стыдно, за 20 лет бабла накосил и ещё героя получил. Только в стране дураков такое возможно

С
20:17, 20.01 17 3
ССК:

проблемы индейцев Газпром не волнуют

D
20:15, 20.01 4 14
Doost:

Виктор Михайлович не от далекого ума у вас такие мысли.

В
19:59, 20.01 16 16
Виктор Михайлович:

Построить, за свой счёт, никому не нужный "Северный поток-2", это нужно уметь. :-)

В
19:59, 20.01 4 10
Вера:

Виват,виват,виват.Миллеру!!!

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