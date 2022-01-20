Путин присвоил Миллеру Героя труда. Экспорт «Газпрома» с начала года упал на 40% 4087 20 Экономика

Президент Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя труда. Награждение произошло перед 60-летием Миллера, которое он будет отмечать 31 января. Миллер бессменно возглавляет «Газпром» с 2001 года и в прошлом году переизбрался еще на пять лет. Между тем экспорт «Газпрома» с начала года упал 41%.