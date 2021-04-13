Путин повысил зарплаты космонавтов на 451 доллар
13 Апреля 2021 657 0 Экономика
Президент Владимир Путин услышал жалобы космонавтов из Центра подготовки космонавтов, которые обращали внимание власти на низкие оклады по сравнению с менеджерами Центра. По поручению Путина оклады будут увеличены для тех, кто побывал в космосе, на 50%, и для тех, кто готовится к полету, на 70%, пишет «Интерфакс». Зарплата космонавтов, совершивших космический полет, в 2020 году составляла 69,6 тыс. руб. (903 доллара). Президент прибавил к ней 451 доллар, или 25,05 тыс. руб.
Космические зарплаты
- Путин выступил с предложением повысить зарплаты космонавтов. Идея появилась не на пустом месте: члены отряда космонавтов из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) жаловались на большую разницу в окладах космонавтов и руководства, писал «Московский комсомолец». Они обратились в «Роскосмос» с просьбой перевести их отряд в прямое подчинение госокрпорации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин должен был доложить о просьбе космонавтов лично президенту.
- После этого Путин поручил увеличить оклады для побывавших в космосе на 50% и для тех, кто готовится к полету, на 70%, пишет «Интерфакс». По состоянию на конец 2020 года оклад космонавтов, бывавших в космосе, составлял 69,6 тыс. руб, или 903 доллара. «Роскосмос» хотел увеличить выплату до 94,65 тыс. руб., или 1230 долларов. Но Путин оказался щедрее – он повысил зарплату сразу до 1354 доллара, или на 451 доллар.
- Кандидаты на полет будут получать всего на 11 долларов меньше – 1343 доллара, или 103,5 тыс. руб. вместо 60,9 тыс. руб. (790 долларов), как было раньше.
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- Таким образом, космонавты в короткий срок добились повышения зарплат. Хотя проблема была старой – еще несколько лет назад отряд космонавтов покинул рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос Геннадий Падалка. Он критиковал работу ЦПК и обвинил его руководителя Юрия Лончакова в кумовстве и руководстве, основанном не на профессионализме, а на лояльности.
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