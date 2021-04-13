Путин повысил зарплаты космонавтов на 451 доллар 657 0 Экономика

Президент Владимир Путин услышал жалобы космонавтов из Центра подготовки космонавтов, которые обращали внимание власти на низкие оклады по сравнению с менеджерами Центра. По поручению Путина оклады будут увеличены для тех, кто побывал в космосе, на 50%, и для тех, кто готовится к полету, на 70%, пишет «Интерфакс». Зарплата космонавтов, совершивших космический полет, в 2020 году составляла 69,6 тыс. руб. (903 доллара). Президент прибавил к ней 451 доллар, или 25,05 тыс. руб.