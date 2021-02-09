Российские космонавты пожаловались на низкие зарплаты 90 0 Политика

Российские космонавты недовольны работой Центра подготовки космонавтов и просят главу «Роскосмос» перевести отряд в прямое подчинение госкорпорации. По данным источников «Московского комсомольца», они недовольны излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства. Как пишет «Интерфакс», «Роскосмос» рассмотрит разные варианты поддержки космонавтов.