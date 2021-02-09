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Российские космонавты пожаловались на низкие зарплаты
9 Февраля 2021 90 0 Политика
Российские космонавты недовольны работой Центра подготовки космонавтов и просят главу «Роскосмос» перевести отряд в прямое подчинение госкорпорации. По данным источников «Московского комсомольца», они недовольны излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства. Как пишет «Интерфакс», «Роскосмос» рассмотрит разные варианты поддержки космонавтов.
Низкие зарплаты для космонавтов, высокие – для руководства
- Члены отряда космонавтов, работающие в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), пожаловались на снижение качества подготовки, излишнюю бюрократизацию и большую разницу в окладах космонавтов и руководства. Об этом написал «Московский комсомолец».
- Космонавты попросили «Роскосмос» и его главу Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение госкорпорации. Как стало известно «Интерфаксу», в «Роскосмосе» рассматривают различные варианты поддержки космонавтов. Сообщается, что Рогозин доложил о просьбе космонавтов лично президенту.
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- Российский космонавт Геннадий Падалка покинул отряд несколько лет назад и, будучи рекордсменом по общей продолжительности полетов в космос, подверг резкой критике ЦПК пилотируемую программу и руководителя Центра Юрия Лончакова. В частности, он обвинил его в кумовстве и личной лояльности как основе кадровой политики, посетовав на отсутствие профессионализма.
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