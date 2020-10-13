Путин ввел налог на воду. Платить придется одной известной структуре 1340 0 Экономика

Российские власти продолжают вводить косвенные налоги на потребление, один из которых – маркировка товаров. До 2024 года все товары будут подвергнуты обязательной маркировке, а счет за нее будет выставлен россиянам. Летом на контроль были поставлены обувь, табак, молочная продукция, меха. Теперь же президент Владимир Путин распорядился включить в перечень питьевую воду.