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Путин ввел налог на воду. Платить придется одной известной структуре
13 Октября 2020 1340 0 Экономика
Российские власти продолжают вводить косвенные налоги на потребление, один из которых – маркировка товаров. До 2024 года все товары будут подвергнуты обязательной маркировке, а счет за нее будет выставлен россиянам. Летом на контроль были поставлены обувь, табак, молочная продукция, меха. Теперь же президент Владимир Путин распорядился включить в перечень питьевую воду.
Россияне заплатят налог на воду
- Российские власти, несмотря на кризис и бушующую пандемию, планомерно реализуют идею охватить весь потребительский рынок системой маркировки товаров, которую должны будут оплатить россияне без права выбора – платить за маркировку или нет. Президент Путин поручил своим указом ввести обязательную маркировку напитков до 1 апреля 2021 года в качестве эксперимента, а после сделать ее обязательной.
- Россияне заплатят минимум 50 копеек без НДС за один код. Однако в цену бутылки воды так же будет добавлена стоимость оборудования и расходных материалов для него, в том числе программного обеспечения. Таким образом, продукция может подорожать и 1 на рубль в рознице и более.
- Единым оператором цифровой маркировки всех товаров с 2019 года является Центр развития перспективных технологий. На 50% компания принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, а еще 50% делят между собой Ростех и Александр Галицкий. Они работают на основе государственно-частного партнерства и выполняют функции Федеральной налоговой службы.
- Маркировке уже подлежат табак, обувь, мех, молочная продукция и фотокамеры. Теперь к ним добавится питьевая вода, пиво и слабоалкогольные напитки. До конца года список расширится шинами и покрышками.
- Суть маркировки сводится к тому, что каждая единица продукции получает уникальный код. Он отслеживается на протяжении всего жизненного цикла – от производства до утилизации. Это якобы помогает бороться с контрафактом и фальсификациями (на самом деле и того и другого предостаточно – пример: табачная продукция).
- По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, это не что иное, как косвенное налогообложение. Точно такое же, как «Платон» для перевозки грузов. Только платить по счету теперь будут не только дальнобойщики, но все россияне.
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