«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму 780 3 Политика

Бывший премьер-министр, а ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассчитывал возглавить федеральный список «Единой России» на предстоящих выборах и стать в итоге спикером Госдумы вместо Вячеслава Володина. Однако он не только не возглавил список, но и не вошел в него. Как утверждают источники в Кремле, президент Владимир Путин поставил его перед фактом за день до съезда партии.