«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму
20 Июня 2021 780 3 Политика
Бывший премьер-министр, а ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассчитывал возглавить федеральный список «Единой России» на предстоящих выборах и стать в итоге спикером Госдумы вместо Вячеслава Володина. Однако он не только не возглавил список, но и не вошел в него. Как утверждают источники в Кремле, президент Владимир Путин поставил его перед фактом за день до съезда партии.
Путин не пустил Медведева на выборы
- По словам источников «Медузы» (признана в России иностранным агентом), еще в начале недели зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев рассчитывал возглавить список партии на выборах в Госдуму и стать ее спикером по их итогу. Но за несколько дней до XX съезда партии в субботу, 19 июня, на котором выступил президент Владимир Путин, Медведев узнал, что он не будет участвовать в выборах.
- Как утверждают источники Русской службы Би-би-си, Путин огласил свои рекомендации по списку партии накануне съезда, а партия лишь утвердила предложенный президентом вариант. Таким образом, за день до утверждения списка «партийная верхушка» узнала об исключении Медведева.
- Источник «Медузы» говорит о том, что Путин Медведева «поставил перед фактом». По его мнению, отказ Медведеву в лидерстве это «унижение», так как он был лидером списка в 2011 и 2016 годах. Но для самих единороссов это не настолько однозначная новость – они могут набрать больше голосов, рассказали Русской службе Би-би-си несколько членов партии. По словам социолога Дениса Волкова (глава «Левада-центра», признанного иностранным агентом в РФ), Медведев слишком непопулярный, «от него устали».
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- В список Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В партии из них состоит один Шойгу. Как отмечают источники «Медузы», никто из них скорее всего не будет работать в Госдуме – «у каждого есть свое дело, которым он профессионально занимается».
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_-_ Здравствуй`те _-_ ~~~ "ед~ро"--БАЛАГАН ! ~~~ _ Что - Полит-БАЛАГАНом является ? А то, что съездом ,,ед~ро,,ССни называется ! В такИХ БАЛАГАНах - ,,козырное,, ЖУЛЬЁ собирается ! Названием "партия" - этот БАЛАГАН прикрывается ! * но именно ЭТОЙ ,,партией,, - Русь РАЗРУШАЕТСЯ !!! ``````````````````````````````````````````````````[i Т.Д. i Т.П. 46-147] Ничего ни к кому личного. - Благодарю - = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 20-6-21.
Путин прекрасно понимает , что Медведев токсичен .....
А я думаю так об этом "балагане"(мое субъективное оценочное суждение,но небезосновательное)про этот съезд "ЕР",что на фоне вымирающей и сильно обнищавшей страны:"а вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь",вот такое им мое резюме....