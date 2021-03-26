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Путин поручил запретить взыскивать с россиян минимальный доход в счет долгов

26 Марта 2021 479 1 Экономика
Путин поручил запретить взыскивать с россиян минимальный доход в счет долгов

Президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме защитить минимальный доход россиян от взыскания по долгам. Соответствующие поручение должно быть выполнено в период весенней сессии 2021 года. Одновременно с этим Центробанк запросил право ограничивать потребительские кредиты для граждан. Между тем долговая нагрузка на россиян выросла до исторического рекорда и составила 11,7% от всех доходов.

Минимальный доход сделают неприкосновенным

  • Президент Путин дал поручение правительству Михаила Мишустина и Госдуме за время весенней сессии 2021 года принять закон, который будет предусматривать «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан».
  • Закон должен быть принят до 24 июня. Ответственными по нему назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер Михаил Мишустин. В феврале в Госдуму уже был внесен законопроект, который гарантирует неприкосновенность минимального дохода россиян с долгами. Он предполагает, что с должника нельзя будет взыскать его доход, не превышающий величину прожиточного минимума на уровне 12,7 тыс. руб.
  • Одновременно с этим в Госдуму поступил законопроект, который позволит Центробанку ограничивать выдачу кредитов для россиян. В пояснительной записке к нему говорится, что ЦБ преследует цель «предотвращения накопления рисков заемщиками» и собирается замедлить чрезмерный рост необеспеченного кредитования. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор обсуждает с властями возможность ограничить выдачу кредитов обремененным долгами гражданам.

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  • Все это происходит на фоне выросшей долговой нагрузки на россиян. Показатель достиг исторического рекорда – россияне должны по кредитам и займам 11,7% всех своих доходов, говорится в презентации ЦБ. Нагрузка стремительно росла во время пандемии из-за падения доходов. Россияне компенсировали себе выпадающие доходы займами на текущее потребление. При этом в ЦБ замечают, что 11,7% – это «средняя температура по больнице». Что будет дальше с долговой нагрузкой, в регуляторе не знают.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:20 0 0
гость:

Так уже есть такое положение в законе об исполнительном производстве, только приставам всё равно.

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