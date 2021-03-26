Путин поручил запретить взыскивать с россиян минимальный доход в счет долгов 479 1 Экономика

Президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме защитить минимальный доход россиян от взыскания по долгам. Соответствующие поручение должно быть выполнено в период весенней сессии 2021 года. Одновременно с этим Центробанк запросил право ограничивать потребительские кредиты для граждан. Между тем долговая нагрузка на россиян выросла до исторического рекорда и составила 11,7% от всех доходов.