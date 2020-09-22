Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 СЕН, 23:56 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 СЕН, 23:56 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин попросил отменить санкции ради восстановления экономики

22 Сентября 2020 369 0 Экономика
Путин попросил отменить санкции ради восстановления экономики

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на 75 Генассамблее ООН. В рамках своего послания президент затронул различные темы – от победы над нацизмом до российской вакцины от коронавируса, которую Путин предложил бесплатно сотрудникам ООН. Отдельным пунктом президент России призвал отменить санкции ради восстановления мировой экономики после пандемии.

Рецепт выхода из коронавирусного кризиса

  • Путин в своем видеообращении в ООН заявил о необходимости освободить мировую торговлю от санкций. По его словам, это могло бы стать «хорошим подспорьем для глобального роста, сокращения безработицы» и помогло бы мировой экономике выйти из коронавирусного кризиса.
  • Текущую ситуацию Путин охарактеризовал как «социально-экономический шок», вызванный карантинами, закрытием границ, созданием тяжелых проблем для граждан всех государств. Масштабы кризиса, по мнению Путина, еще предстоит оценить. Однако российскому лидеру «уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго».
  • Чтобы перезапустить экономику «потребуются новые, нестандартные решения», заметил Путин. Он перечислил несколько возможных вариантов: «расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций».
  • Путин сослался на оценки экспертов, которые говорят о полной или частичной потери занятости в мире эквивалентной потере 400 млн рабочих мест. Президент России призвал мировых лидеров сделать все, чтобы такая безработица «не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи». В противном случае, по мнению Путина, люди окажутся в «тисках бедности, без перспектив в жизни» (что во многом происходит в России).
  • Поделился Путин и своим видением миссии политики в текущей ситуации. Это «прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе».
  • ООН, в свою очередь, должна беречь мир и содействовать устойчивому развитию, опираясь на свой устав. А именно: обеспечить равенство суверенных государств, не вмешиваться во внутренние дела и давать право народам на самостоятельное определение собственной судьбы. Во всем этом должен помочь Совбез ООН с правом вето у пяти постоянных членов – ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Бюджет России приготовили к нефти по 15 долларов

Бюджет России приготовили к нефти по 15 долларов
Экономика

Отъем жилья у россиян лоббируют застройщики

Отъем жилья у россиян лоббируют застройщики
Экономика

Греф и Кудрин выступили против повышения налогов

Греф и Кудрин выступили против повышения налогов
Экономика 1

Вторая волна коронавируса близко. Предприниматели готовятся к худшему

Вторая волна коронавируса близко. Предприниматели готовятся к худшему
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»

В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»

В ЯНАО нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер»

В ЯНАО нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер»

Новости дня

21:29 Президент внес в Госдуму проект закона о правительстве Президент внес в Госдуму проект закона о правительстве
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:42 Путин: бесплатная вакцина должна быть доступна всем людям Путин: бесплатная вакцина должна быть доступна всем людям
18:59 Президент РФ выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН Президент РФ выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН
17:53 Генсек ООН предостерег страны от появления "вакцинного национализма" Генсек ООН предостерег страны от появления "вакцинного национализма"
17:04 Украина обвинила Обаму в "сдаче" Крыма России Украина обвинила Обаму в "сдаче" Крыма России
16:07 Песков прокомментировал требование Навального вернуть ему одежду Песков прокомментировал требование Навального вернуть ему одежду
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:53 Предприятиям рекомендуют перейти на удаленный режим работы Предприятиям рекомендуют перейти на удаленный режим работы

Узнай, страна!

17:23 В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири» В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:00 В ЯНАО нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер» В ЯНАО нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер»
16:30 В Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона В Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона
21 СЕН, 14:52 На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря
21 СЕН, 14:35 В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею
21 СЕН, 12:56 В Санкт-Петербурге успешно испытан первый российский прибор для определения последовательности ДНК В Санкт-Петербурге успешно испытан первый российский прибор для определения последовательности ДНК
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
18 СЕН, 16:10 ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком? ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком?
18 СЕН, 13:40 В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
18 СЕН, 13:15 В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый
17 СЕН, 14:11 В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter