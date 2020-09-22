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Путин попросил отменить санкции ради восстановления экономики
22 Сентября 2020 369 0 Экономика
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на 75 Генассамблее ООН. В рамках своего послания президент затронул различные темы – от победы над нацизмом до российской вакцины от коронавируса, которую Путин предложил бесплатно сотрудникам ООН. Отдельным пунктом президент России призвал отменить санкции ради восстановления мировой экономики после пандемии.
Рецепт выхода из коронавирусного кризиса
- Путин в своем видеообращении в ООН заявил о необходимости освободить мировую торговлю от санкций. По его словам, это могло бы стать «хорошим подспорьем для глобального роста, сокращения безработицы» и помогло бы мировой экономике выйти из коронавирусного кризиса.
- Текущую ситуацию Путин охарактеризовал как «социально-экономический шок», вызванный карантинами, закрытием границ, созданием тяжелых проблем для граждан всех государств. Масштабы кризиса, по мнению Путина, еще предстоит оценить. Однако российскому лидеру «уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго».
- Чтобы перезапустить экономику «потребуются новые, нестандартные решения», заметил Путин. Он перечислил несколько возможных вариантов: «расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций».
- Путин сослался на оценки экспертов, которые говорят о полной или частичной потери занятости в мире эквивалентной потере 400 млн рабочих мест. Президент России призвал мировых лидеров сделать все, чтобы такая безработица «не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи». В противном случае, по мнению Путина, люди окажутся в «тисках бедности, без перспектив в жизни» (что во многом происходит в России).
- Поделился Путин и своим видением миссии политики в текущей ситуации. Это «прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе».
- ООН, в свою очередь, должна беречь мир и содействовать устойчивому развитию, опираясь на свой устав. А именно: обеспечить равенство суверенных государств, не вмешиваться во внутренние дела и давать право народам на самостоятельное определение собственной судьбы. Во всем этом должен помочь Совбез ООН с правом вето у пяти постоянных членов – ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне.
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