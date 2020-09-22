Путин попросил отменить санкции ради восстановления экономики 369 0 Экономика

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на 75 Генассамблее ООН. В рамках своего послания президент затронул различные темы – от победы над нацизмом до российской вакцины от коронавируса, которую Путин предложил бесплатно сотрудникам ООН. Отдельным пунктом президент России призвал отменить санкции ради восстановления мировой экономики после пандемии.