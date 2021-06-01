Путин попросил миллиардера с «кубышкой» на 3,5 трлн рублей поддержать многодетные семьи
1 Июня 2021 410 4 Экономика
Президент России Владимир Путин обратился к главе компании «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову с просьбой помочь многодетным семьям. «Вроде такой нежадный мужик-то», – сказал Путин о Богданове, который, по версии Forbes, владеет состоянием в 1,8 млрд долларов. «Сургутнефтгаз», в свою очередь, обладает крупнейшей частной «кубышкой» на 3,5 трлн руб. По мнению аналитиков, это гигантская копилка, которая хранит деньги в чьих-то интересах.
«Нежадный мужик» поможет многодетным семьям
- Как пишет РБК, Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова поддержать многодетные семьи. «Он слышит нас наверняка и поможет», – сказал Путин, встречаясь с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Саму компанию Путин охарактеризовал как «большую, богатую», а Богданова как «нежадного мужика».
- К Богданову Путин обратился заочно после того, как многодетный сотрудник компании сказал, что «Сургутнефтегаз» дала ему путевку в санаторий, но она была бесплатной только для него. За детей пришлось платить отдельно, пишет «Интерфакс».
- «Сургутнефтегаз» копит деньги в своей «кубышке» на протяжении многих лет. По итогам 2020 года на ее счетах собралось 3,5 трлн руб., что равняется почти половине средств в Фонде национального благосостояния (ликвидная чатсь 8,7 трлн руб.). По словам аналитиков, деньги хранятся в этой «копилке» в чьих-то интересах, а компания их лишь держит. Объемы валюты у «Сургутнефтегаза» достигают 46,7 млрд долларов. Это больше, чем золотовалютные резервы Австралии (44 млрд), Венгрии (41,3 млрд), Аргентины (38,6 млрд) и др.
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- В 2020 году компания получила прибыль в 729 млрд руб. – в основном за счет переоценки активов в долларах, которые увеличились благодаря девальвации рубля на 20%. Богданов бессменно руководит компанией с 1984 года. Forbes оценивает его состояние в 1,8 млрд долларов.
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звезду скорее всего мужик заработал честно, но личных таких денег не имеет. олигархи-это всего лишь легенда для россиян, живущих под управлением КПСС и в СССР-2, но даже не догадывающихся об этом.
это игра на публику, деньги то государства. сленг народный-эй мужик, поделись)))
Читать всё это отвратительно!Ждёте,когда люди на коленях перед вами падут с просьбой о милостыне? Как всегда Путин щедро одарил "Героя" наградой. Когда-нибудь терпение у народа закончится,просто невыносимо смотреть на олигархический беспредел в стране.
просим, просим))) кроме ветеранов, многодетных и малоимущих-других слоев населения не существует... мнение может составить о чем то не аналитик, а тот кто дружит с головой и обладающий знаниями. ссылаться на мнения других, не имея собственного, это круто!