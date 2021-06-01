Путин попросил миллиардера с «кубышкой» на 3,5 трлн рублей поддержать многодетные семьи 410 4 Экономика

Президент России Владимир Путин обратился к главе компании «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову с просьбой помочь многодетным семьям. «Вроде такой нежадный мужик-то», – сказал Путин о Богданове, который, по версии Forbes, владеет состоянием в 1,8 млрд долларов. «Сургутнефтгаз», в свою очередь, обладает крупнейшей частной «кубышкой» на 3,5 трлн руб. По мнению аналитиков, это гигантская копилка, которая хранит деньги в чьих-то интересах.