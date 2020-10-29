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Путин отказался вводить общенациональный карантин. Пообещал поддержку
29 Октября 2020 361 0 Экономика
В России не будет общенационального карантина по примеру того, что было весной. Об этом на форуме «Россия зовет!» заявил президент Владимир Путин. По его словам, власти ограничатся «оправданными, точечными решениями». При этом президент заверил, что правительство четко понимает, как нужно действовать. Он пообещал, что по итогам 2020 года власти потратят 4,5% ВВП на поддержку граждан и экономики. Последнее обещание – это повторение слов министра финансов, которые не находят подтверждения в реальности.
Россия будет действовать точечно
- Президент России Владимир Путин не увидел необходимости вводить в общенациональный карантин из-за распространения коронавируса. На форуме «Россия зовет!» он заверил, что власти накопили достаточно опыта в мобилизации системы здравоохранения и организации профилактических мер. Поэтому никто не будет останавливать экономику и работу бизнеса.
- Однако по рекомендации врачей и с учетом складывающейся ситуации в конкретных городах и регионах будут вводиться «оправданные, точечные решения». Задача таких мер будет сводиться к предотвращению распространения коронавируса. Также они помогут не прекращать работу бизнеса.
- Путин попросил глав компаний и владельцев бизнеса «проявить социальную ответственность» и соблюдать все предписания специалистов. Правительство, в свою очередь, «донастроит меры поддержки» предприятий и предпринимателей. Меры, по мнению президента, должны быть оперативного и долгосрочного характера.
- Путин пообещал, что правительство потратит на поддержку экономики и граждан в 2020 году 4,5% ВВП. Таким образом, он повторил слова министра финансов Антона Силуанова. Правда, он говорил о расходах на общенациональный план по ликвидации последствий коронавирусной инфекции и поддержку тех, кто нуждается. Вместе с тем увеличение расходов бюджета к концу сентября составляло всего 1,818 трлн руб., или 1,6% ВВП.
- К концу года Минфин увеличит расходы всего на 2,9% ВВП, на 3,2 трлн руб., а в 2021 году сократит их на 5%. Эксперты отмечали, что слова о поддержке в этом свете выглядят странно – государство не только не потратит больше, но и сэкономит на социальных расходах.
- До этого источники в региональных администрациях говорили, что не собираются вводить карантин, поскольку Кремль не берет на себя экономическую и репутационную ответственность за такой шаг. Еще весной, по словам источников, Путин из каждого телевизора говорил о «нерабочих днях», а теперь специалисты советуют Кремлю не вводить карантин ввиду рисков социального протеста и ухудшения экономических показателей.
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