Путин отказался вводить общенациональный карантин. Пообещал поддержку 361 0 Экономика

В России не будет общенационального карантина по примеру того, что было весной. Об этом на форуме «Россия зовет!» заявил президент Владимир Путин. По его словам, власти ограничатся «оправданными, точечными решениями». При этом президент заверил, что правительство четко понимает, как нужно действовать. Он пообещал, что по итогам 2020 года власти потратят 4,5% ВВП на поддержку граждан и экономики. Последнее обещание – это повторение слов министра финансов, которые не находят подтверждения в реальности.