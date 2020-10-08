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Путин отказался воевать за Нагорный Карабах
8 Октября 2020 485 0 Политика
Россия не отказывается от своих обязательств перед Арменией в рамках Договора о коллективной безопасности, но вступать в военный конфликт в Нагорном Карабахе не собирается. Об этом заявил представитель Кремля в среду. Сам же президент Владимир Путин назвал происходящее «трагедией» и подчеркнул – никаких вопросов у Армении к исполнению Россией союзнических обязательств не возникает.
Кремль снял вопрос о своих обязательствах
- Россия и Армения входят в военный блок ОДКБ, который гарантирует обеспечение безопасности членов организации в случае военного конфликта. Однако, как пояснил пресс-секретарь Путина, Договор о коллективной безопасности не распространяется на непризнанные республики и территории, в частности на Нагорный Карабах, который своей частью не признала даже Армения.
- Москва готова беспрекословно выполнить свои обязательства и включить свою военную машину, если пламя войны перенесется на территорию Армении. Но пока у Кремля нет информации, что Азербайджан атакует армянское государство. Поэтому Москва не считает себя вправе включаться в защиту Нагорного Карабаха.
- Очевидно, что это политическая позиция, цепляющаяся за формальности договоров – Россия вооружала и вела военные действия против Украины в непризнанных республиках Донбасской и Луганской областей Украины. Именно плохие отношения с Киевом позволяли Москве нарушать международное право и вести гибридную войну. Однако Азербайджан, за которым стоит Турция, не Украина, и Россия не может позволить себе портить с ними отношения из-за Нагорного Карабаха.
- Поэтому Москва сохраняет нейтралитет, когда в непризнанной республике растет число жертв – оно уже достигло несколько сотен со стороны Армении. В то время как Кремль призывает к переговорам, Турция заявляет о своей военной и дипломатической поддержке Азербайджана. В частности Анкара поставляет азербайджанским союзникам дроны Bayraktar TB2, которые Турция использовала в Сирии и Ливии против партнеров Москвы.
- Путин перед переговорами Минской группы ОБСЕ по Карабаху в Женеве заверил, что у руководства Армении нет никаких вопросов «по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств». Президент России намекнул на сложность ситуации – в России проживает 2 млн азербайджанцев и столько же армян.
- При этом Путин реалистично смотрит на вещи – военный конфликт в ближайшее время не будет прекращен. Но он все же призывает к прекращению огня «и как можно быстрее». Это и будет обсуждать Минская группа ОБСЕ по Карабаху 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве.
- Но президент Турции Реджеп Эрдоган, с которым Путин очень не хочется ссориться, отверг перемирие и переговоры – США, Франция и Россия 30 лет занимаются урегулированием конфликта и до сих пор не смогли ничего добиться. По мнению турецкого лидера, у конфликта есть только одно решение – военное.
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