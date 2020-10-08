Путин отказался воевать за Нагорный Карабах 485 0 Политика

Россия не отказывается от своих обязательств перед Арменией в рамках Договора о коллективной безопасности, но вступать в военный конфликт в Нагорном Карабахе не собирается. Об этом заявил представитель Кремля в среду. Сам же президент Владимир Путин назвал происходящее «трагедией» и подчеркнул – никаких вопросов у Армении к исполнению Россией союзнических обязательств не возникает.