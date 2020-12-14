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Путин не снизит цены на продукты. Правительство их просто заморозит на время
14 Декабря 2020 281 0 Экономика
Президент Владимир Путин взялся перед большой пресс-конференцией накачивать свой рейтинг, который успел сравняться с рейтингом премьера Михаила Мишустина. Для этого глава государства по совету кремлевских пиарщиков оседлал популистскую тему – рост цен на продукты питания, и принялся в ярких выражениях отчитывать правительство. Первого в списке на вылет из правительства, главу Минэкономразвития Максима Решетникова президент буквально изрешетил. Но при этом постарался особо не критиковать главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева – он все-таки сын главы Совбеза Николая Патрушева, а Путин хоть и демонстрирует праведный гнев, но в рамках собственного пиара не должен нарушать политический баланс.
Путин занялся ценами на продукты
- Президент Путин перед большой пресс-конференцией 17 декабря нашел беспроигрышную тему для повышения упавшего рейтинга – цены на продукты. С января по декабрь 2020 года глава государства словно отсутствовал в России и не знал, как драматично выглядит продовольственная инфляция и что она составляет не 4,8%, как рисует Росстат, а 14% и более.
- Но вот под конец года Путин «вернулся» в страну и в еженедельной телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на ТВ-канале «Россия-1» отыгрался на министрах. Главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, которому и до этого прочили скорую отставку, Путин заявил, что тот проводит «эксперименты» с ценами на продовольствие и рассказывает «сказки».
- Однако сына главы Совбеза Николая Патрушева Дмитрия Патрушева, который в России, где, конечно же, нет непотизма и семейственности во власти, занимает пост министра сельского хозяйства, Путин лишь упрекнул, что тот допустил повышение цен на макароны (на 10,5%!) при рекордном урожае зерна (131 млн тонн!).
- Он по-отечески поучил сына друга тому, как надо отчитываться перед начальством: «Вы мне сказали: я надеюсь, что на следующей неделе (ситуация) стабилизируется. Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано».
- Далее Путин пафосно заключил: «Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются». Однако Путин с новым правительством сидят с января 2020 года. За это время сахар подорожал на 71%, подсолнечное масло – на 23,9%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,9%. При этом доходы обрушились на 4,3%, а с 2014 года – на 14,3%.
- Путин считает, что у роста есть «чисто экономические причины» и он абсолютно прав. Сахар в течение двух лет из-за перепроизводства стоил ниже себестоимости и теперь догнал общую инфляцию на фоне неурожая сахарной свеклы. Масло подорожало из-за действий Турции, которая отменила импортные пошлины на подсолнечник и подсолнечное масло. Что касается муки и макарон, то рост цены на них обусловлен небывалым ростом мировых цен и положению России в качестве главного экспортера.
- После критики Путина правительство предложило меру для борьбы с высокими ценами – отпускные цены на сахар-песок и подсолнечное масло не снизят, а зафиксируют с 1 января и до 1 апреля на уровне 110 руб. за литр и 45 руб. за килограмм в рознице, пишут «Известия» со ссылкой на источники в правительстве. Но это и неудивительно – президент провел совещание 9 декабря, а с 7 по 13 декабря в рознице ничего не поменялось. Слова словами, а цены остались на месте и не изменятся. В лучшем случае россиян ждет «стабилизация» цен до 1 апреля по той модели, которая работает с бензином. Потом же цены отыграют трехмесячную заморозку. Но у Путина снова появится возможность поднять свой рейтинг за счет очередной порции критики правительства.
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