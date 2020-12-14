Путин не снизит цены на продукты. Правительство их просто заморозит на время 281 0 Экономика

Президент Владимир Путин взялся перед большой пресс-конференцией накачивать свой рейтинг, который успел сравняться с рейтингом премьера Михаила Мишустина. Для этого глава государства по совету кремлевских пиарщиков оседлал популистскую тему – рост цен на продукты питания, и принялся в ярких выражениях отчитывать правительство. Первого в списке на вылет из правительства, главу Минэкономразвития Максима Решетникова президент буквально изрешетил. Но при этом постарался особо не критиковать главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева – он все-таки сын главы Совбеза Николая Патрушева, а Путин хоть и демонстрирует праведный гнев, но в рамках собственного пиара не должен нарушать политический баланс.