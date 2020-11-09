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Путин не признал победу Байдена на президентских выборах в США
9 Ноября 2020 710 2 Политика
В 2011 году на посту вице-президента США Джо Байден посетил Москву. На встрече с премьер-министром Владимиром Путиным он посоветовал тому не совершать ошибку и не идти на третий президентский срок, нарушая при этом конституцию России. В 2020 году Путин смог отплатить Байдену за старую обиду – он не признал его победу на президентских выборах в США и решил подождать оглашения неких «официальных результатов». Между тем, поздравления Байдену направили почти все демократические лидеры мира, в том числе Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон, Джастин Трюдо и даже венесуэльский союзник Путина Николас Мадуро.
Путин сразу показывает отношение к Байдену
- Следующие четыре года для России будут однозначно непростыми – президент Владимир Путин на старте президентского срока Джо Байдена отказывается забыть старые обиды и начать сотрудничать. Путин один из немногих лидеров крупных держав, кто не поздравил Байдена с убедительной победой на выборах. По словам его пресс-секретаря, Байдена поздравлять «преждевременно». В Кремле не могут найти «официальные итоги» выборов.
- Оправдание крайне неубедительное: в 2016 году, когда на выборах победил Дональд Трамп, Путин поспешил его поздравить через два часа после сообщений американских СМИ о его победе. Он направил поздравительную телеграмму, хотя подсчет голосов носил предварительный характер, и Хиллари Клинтон еще могла победить.
- На это пресс-секретарь Путин заявил, что в этот раз Трамп намерен затеять «определенные юридические процедуры». Однако он не смог ответить, решение какой инстанции по выборам в США будет иметь значение для Путина. «Я воздержусь», – отказался отвечать пресс-секретарь.
- Несмотря на холодный прием, который демонстрирует Путин Байдену, Кремль выступает в своем духе: рассчитывает на диалог и нормализацию двусторонних отношений. Хотя она должна была начаться с признания Путина простого факта – избрания Джо Байдена 46 президентом США.
- Байдена уже поздравили с победой канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и многие другие, в том числе президен Венесуэлы Николас Мадуро. Байден победил Трампа, получив на выборах 290 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. Также он победил с большим отрывом по голосам избирателей, набрав почти 70 млн.
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И не стыдно такой заголовок писать! Что значит Путин не признал победу Байдена. Ещё нет официальных данных. Это СМИ и частные лица могут поздравлять. А глава государства должен иметь все основания. А это подсчёт всех бюллетеней.
Ну всё...раз Путин не признал Байдена,то пора против США санкции вводить!!!)))) Вот они потом нас умолять будут:"Ну снимите санкции пожалуйста!" Всё...хана экономики США и доллар превратится в бесполезную бумажку!)))) (если что,это ирония).