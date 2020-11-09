Путин не признал победу Байдена на президентских выборах в США 710 2 Политика

В 2011 году на посту вице-президента США Джо Байден посетил Москву. На встрече с премьер-министром Владимиром Путиным он посоветовал тому не совершать ошибку и не идти на третий президентский срок, нарушая при этом конституцию России. В 2020 году Путин смог отплатить Байдену за старую обиду – он не признал его победу на президентских выборах в США и решил подождать оглашения неких «официальных результатов». Между тем, поздравления Байдену направили почти все демократические лидеры мира, в том числе Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон, Джастин Трюдо и даже венесуэльский союзник Путина Николас Мадуро.