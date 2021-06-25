ЕС даже вазелин запретил покупать. Лукашенко больше не сможет зарабатывать на переработке нефти из России 125 3 Экономика

Европейский союз ввел секторальные санкции против режима Лукашенко в Белоруссии. Они вступают в силу сегодня, 25 июня, и запрещают экспорт в ЕС всех нефтепродуктов, произведенных в республике – от дизельного топлива до парафина и вазелина. Под запрет попадает не только покупка, но и транспортировка и приобретение их у посредников. Белоруссия зарабатывала на экспорте нефтепродуктов около 3,3 млрд долларов в год и получала от него 25% всей валютной выручки.