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ЕС даже вазелин запретил покупать. Лукашенко больше не сможет зарабатывать на переработке нефти из России

25 Июня 2021 125 3 Экономика
ЕС даже вазелин запретил покупать. Лукашенко больше не сможет зарабатывать на переработке нефти из России

Европейский союз ввел секторальные санкции против режима Лукашенко в Белоруссии. Они вступают в силу сегодня, 25 июня, и запрещают экспорт в ЕС всех нефтепродуктов, произведенных в республике – от дизельного топлива до парафина и вазелина. Под запрет попадает не только покупка, но и транспортировка и приобретение их у посредников. Белоруссия зарабатывала на экспорте нефтепродуктов около 3,3 млрд долларов в год и получала от него 25% всей валютной выручки.

Нефтяная схема Лукашенко поломана

  • ЕС с 25 июня вводит эмбарго на покупку, транспортировку и перекупку у посредников нефтепродуктов из Белоруссии. Формально ограничения накладываются за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, нарушения прав человека и «жестокое подавление гражданского общества». Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
  • В запрете ЕС прописана вся номенклатура нефтепродуктов: бензин и дизель, кокс, битум, битумные смеси, воск, парафин и даже вазелин. Исключением стал асфальт, однако Белоруссия его не экспортирует в ЕС, пишет Finanz.
  • Согласно таможенной статистике Белоруссии, в 2019 году экспорт нефтепродуктов, полученных после переработки российской нефти по низкой цене, составил в денежном выражении 5,2 млрд долларов. Из них экспорт в ЕС принес 3,3 млрд, а остальное – страны СНГ. Таким образом, эмбарго ЕС лишает Белоруссию 25% от всей валютной выручки (13,3 млрд долларов). Если к санкциям присоединится Украина, то Белоруссия потеряет еще до 1 млрд долларов в год (Украина потребляет от 39% до 50% нефтепродуктов Белоруссии).
  • Кроме нефтепродуктов под санкции попали белорусские госбанки и госкомпании – европейским банкам запрещено кредитовать их на срок более 90 дней. Отдельно в законе о санкциях прописаны Беларусьбанк, Белинвестбанк и Белагпромромбанка. Вводится запрет и на покупку долга Белоруссии, который будет выпущен после 29 июня. Однако старые бумаги можно покупать и перепродавать.
  • Это создает напряженную ситуацию с госдолгом Белоруссии. Санкции запрещают рефинансирование долговых обязательств. На 1 апреля 2021 года республика была должна 41,1 млрд долларов, из которых 18,1 млрд приходились на государство, 5,1 млрд – на банки, а 14,9 млрд – на компании. В золотовалютных резервах страны всего около 4 млрд долларов, что делает непосильным выплату долгов, с учетом ограничений по экспорту.
  • Относительно мягким оказался запрет на экспорт калия. Удобрение с содержанием 40-62% К2О – основной вид калия – Белоруссия сможет по-прежнему поставлять в ЕС. Запрет коснется только технического калия, но республика экспортировала его в незначительных объемах. Прочие санкции наложены на поставки ингредиентов для табачной промышленности, технологий и ПО для интернета, а также технологий двойного назначения.

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  • По мнению аналитиков, ущерб от санкций составит 4-4,5% ВВП, а потеря валютных доходов приведет к девальвации белорусского рубля на 5-10%. Все это, по словам директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, сделает экономику Белоруссии более зависимой от России. Москве придется выступить в роли «кредитора последней инстанции» для страны, которую отрезали от внешних рынков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:48 0 0
И.И..:

тот кто помогает другим удерживать диктатуру власти, не считаясь с мнением населения, становится в последствии-оккупантом. для россиян это потерянное время, деньги и будущая ненависть потомков партизан.

И
09:39 0 0
И.И..:

думаю что доллар скоро рухнет и восторжествует белорусский рубль! пролетарии и изгои всех стран-объединяйтесь! наглядный пример на соседях, как диктатура одного жадного до денег и власти, может пустить под откос всю якобы ни от кого и ни от чего независимую страну, нужда которой-безмерна, а социалистическое прошлое не достигло вершин коммунистического будущего.

В
09:31 0 0
Вася:

Наш российский народный кошелёк конечно же поможет! )) Естественно за счёт нас с вами...простого народа.

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