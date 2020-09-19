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Лекарства от коронавируса за 12 тыс. рублей. На россиянах решили заработать

19 Сентября 2020 713 0 Экономика
Лекарства от коронавируса за 12 тыс. рублей. На россиянах решили заработать

Минздрав России разрешил применять амбулаторно два препарата для лечения коронавируса – «Коронавир» и «Арепливир». Первый препарат обойдется в 11550 рублей за упаковку из 50 таблеток, второй – в 12320 рублей за пачку из 40 таблеток. Оба препарата были зарегистрированы в этом году – в мае и июле. Они созданы на основе фавипиравира – противовирусного препарата японского производства. В Японии и Китае исследовали эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом, но доказать ее не удалось.

Стоимость лекарства в один прожиточный минимум

  • Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в России увеличился с 4 тыс. в августе до 6 тыс. во второй половине сентября. Это значит, что страхи в обществе нарастают и еще не переболевшие россияне могут искать средство от вируса. Российские власти готовы помочь с этим – с 17 сентября в России разрешена продажа в аптеках двух препаратов, которые позиционируют себя как средства для лечения коронавируса.
  • Это «Арепливир», разработанный в мае этого года основе японского фавипиравира, и «Коронавир» – созданная в июле вариация того же средства на основе фивипиравира. Стоят они 12320 рублей и 11550 рублей соответственно за упаковку. По словам гендиректора «Промомед», разработавшего «Арепливир», цена «тем или иным образом» связана с ценой поставок в лечебные учреждения. Он объяснил это тем, что у компании не может быть двух разных цен – для бюджета и для розницы.
  • В свою очередь, эксперты по фармацевтическому рынку оправдывают запредельно высокие цены тем, что препарат не может стоить дешево из-за международной ситуации. При этом оба средства немного дешевле аналога, на основе которого они и были созданы – фавипиравира, который стоит около 13-14 тыс. руб., однако продается со скидкой 3,5-4 тыс. руб. в зависимости от точки. Скидка зачастую говорит о невостребованности средства.
  • При этом вирусологи считают, что препараты не доказали своей эффективности. Поскольку они основаны на фавипиравире, то важно напомнить: в Японии и Китае первым делом исследовали, помогает это средство при лечении коронавируса или нет, и пришли к выводу, что нет. Министр здравоохранения Японии заявил, что оценивать эффективность препаратов в столь короткие сроки нельзя. Испытания продолжатся по всем международным стандартам, но на это уйдут годы.
  • Исследования «Коронавира», к примеру, охватили всего 168 человек, заразившихся коронавирусом. Как утверждается, более чем у половины после семи дней наблюдалось клиническое улучшение. Однако это очень маленькая выборка без указания возраста и степени тяжести заболевания. Большинство переболевших в легкой форме коронавирусом болело им не более семи дней. То есть средство может играть роль плацебо, и без слепого исследования установить его эффективность не представляется возможным.
  • Если же взять «Арепливир», то он позиционируется как препарат, который направлен на минимизацию рисков развития осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Другими словами, он не борется с самим коронавирусом, а лишь минимизирует риски неких осложнений.
  • По словам вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, для лечения можно найти способы сделать лекарство более дешевым. «А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», – подчеркивает Альтштейн.
  • Действительно, стоимость жизненно важных лекарств оказалась на уровне прожиточного минимума в России, где 19,9 млн человек находятся за чертой бедности, то есть получают меньше одного прожиточного минимума. Однако если россияне, столкнувшиеся с падением доходов в 8% или потерей работы, могут не покупать лекарства в аптеках, то государство за бюджетные деньги продолжает приобретать средства, не доказавшие ни в России, ни в мире своей эффективности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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