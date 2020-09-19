Лекарства от коронавируса за 12 тыс. рублей. На россиянах решили заработать 713 0 Экономика

Минздрав России разрешил применять амбулаторно два препарата для лечения коронавируса – «Коронавир» и «Арепливир». Первый препарат обойдется в 11550 рублей за упаковку из 50 таблеток, второй – в 12320 рублей за пачку из 40 таблеток. Оба препарата были зарегистрированы в этом году – в мае и июле. Они созданы на основе фавипиравира – противовирусного препарата японского производства. В Японии и Китае исследовали эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом, но доказать ее не удалось.