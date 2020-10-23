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Путин не боится ссоры с Эрдоганом. Он у него «на крючке»
23 Октября 2020 82 0 Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган обостряет отношения с Россией. Последней выходкой турецкого «партнера» Владимира Путина стал шпионский скандал, когда главу «дочки» «Газпрома» Bosphorus Gaz обвинили в передаче России «секретной» информации о газовом рынке Турции. Но президент Путин не опасается разногласий с Эрдоганом. Он считает, что турецкий лидер зависит от сотрудничества с Россией.
Путина не волнует Эрдоган
- Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», на котором политологи пытаются понять, что Владимир Путин думает о глобальной политике, в Турции произошло задержание управляющего директора Bosphorus Gaz Эмеля Озтюрка и пяти его подчиненных, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Издание Daily Sabah сообщило, что подозреваемых в работе на Россию граждан поймали с поличным при передаче конфиденциальной информации о газовом рынке Турции.
- Путин мог не получить оперативно информацию об этом, однако и без шпионского скандала проблем с Анкарой достаточно: она противодействует России в Ливии, Сирии, а в сентябре развязала войну на «заднем дворе» Москвы – в Нагорном Карабахе, заставив выбирать между Арменией и Азербайджаном. Причем такая постановка вопроса похожа на цугцванг: если Москва поддержит Армению, то потеряет Азербайджан, если поступит наоборот, потеряет Армению.
- Путина спросили: не опасается ли он разногласий с Турцией? По мнению президента России, Москва ничего не боится, но считает, что Анкара заинтересована в продолжении сотрудничества. Более того, Путину ничего не известно о планах расширения зоны влияния Турции до границ прежней Османской империи. Вопрос об этом Путин переадресовал Эрдогану.
- Почему же, по мнению Путина, Эрдоган не пойдет на открытую конфронтацию с Москвой? Дело в том, объяснил российский президент, что сегодня объем торгового оборота у России и Турции превышает 20 млрд долларов. Это Путин считает страховкой от настоящего противостояния.
- При этом президент вспомнил, как быстро он с Эрдоганом запустил «Турецкий поток». И попенял Евросоюзу за то, что «Северный поток-2» до сих пор не реализован из-за отсутствия «элементарной самостоятельности и суверенитета». Однако Путин забыл сказать, что так же быстро, как он был запущен, «Турецкий поток» иссяк – в январе, сразу после открытия, Турция закупила 2,254 млрд кубометров газа через него, а в июне – 0,002 млрд. В июле и августе еще 0,8 млрд кубометров.
- Фактически Эрдоган отказался от российского газа и обвиняет Россию в шпионаже. Похоже, 20 млрд долларов торгового оборота не могут быть поводом для самоуспокоения. Стремление к восстановлению Османской империи не имеет ничего общего с прагматичными целями.
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