Путин не боится ссоры с Эрдоганом. Он у него «на крючке» 82 0 Политика

Президент Турции Реджеп Эрдоган обостряет отношения с Россией. Последней выходкой турецкого «партнера» Владимира Путина стал шпионский скандал, когда главу «дочки» «Газпрома» Bosphorus Gaz обвинили в передаче России «секретной» информации о газовом рынке Турции. Но президент Путин не опасается разногласий с Эрдоганом. Он считает, что турецкий лидер зависит от сотрудничества с Россией.