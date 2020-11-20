Путин ликвидировал Россвязь и Роспечать. В них работало всего 188 человек 202 0 Политика

Российские власти всеми силами пытаются убедить россиян в том, что они повышают эффективность бюрократии. Премьер Михаил Мишустин уже объявил о сокращении от 5 до 10% должностей чиновников за счет открытых вакансий (то есть без реальных сокращений). Теперь под упразднение попали целые федеральные агентства. Правда, в этих утративших смысл агентствах работало всего 188 человек из 2,4 млн чиновников по стране.