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Путин ликвидировал Россвязь и Роспечать. В них работало всего 188 человек
20 Ноября 2020 202 0 Политика
Российские власти всеми силами пытаются убедить россиян в том, что они повышают эффективность бюрократии. Премьер Михаил Мишустин уже объявил о сокращении от 5 до 10% должностей чиновников за счет открытых вакансий (то есть без реальных сокращений). Теперь под упразднение попали целые федеральные агентства. Правда, в этих утративших смысл агентствах работало всего 188 человек из 2,4 млн чиновников по стране.
Много шума из ничего
- «Президент Владимир Путин ликвидировал Россвязь и Роспечать» – новость с таким заголовком оказалась самой важной на утро 20 ноября. До этого источники РБК говорили, что именно правительство «оптимизатора» Михаила Мишустина ликвидирует две федеральных агентства. Но, видимо, «громкую новость» решили уступить Путину для накачки его рейтинга.
- Все происходящее подается россиянам как осмысленный план правительства по сокращению численности чиновников. Их, действительно, в России слишком много: 2,4 млн человек. Столько же, сколько было в СССР в 1988 году. Но население СССР составляло 250 млн, а население России – 140 млн. СССР занимал 1/6 суши, а Россия – 1/8. СССР был одной из двух крупнейших экономик мира, а Россия – в конце первого десятка. Про план Мишустина сократить чиновников за счет открытых вакансий, то есть никого не сокращать в действительности, можно прочесть здесь.
- Пока же Путин ликвидировал два федеральных агентства. В Роспечати работало 100 человек. Ведомство занималось распределение господдержки печатным и электронным СМИ, книгоиздателям и телеканалам. В Россвязи работало 88 человек. Они занимались присваиванием почтовых индексов, распределением ресурсов нумерации и восстановлением единой сети электросвязи страны при ЧС.
- Россвязь, как говорили источники, давно потеряла значение как контролер прежних видов коммуникации, а Роспечать была просто передаточным звеном для грантов. Более того, как отмечал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, попытка создать три уровня исполнительной власти – министерства, службы, агентства – провалилась в России. Поэтому функции ликвидированных агентств будут переданы в Минцифры. Не исключено, что туда же отправятся и все уволенные сотрудники.
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