Миллиардеры предложили государству скидки на металл после угрозы регулирования 291 0 Экономика

Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие в России металлургические компании, предложила государству скидки на свою продукцию для инфраструктурных проектов. Соответствующее письмо министру промышленности Денису Мантурову направил владелец Объединенной металлургической компании и председатель наблюдательного совета Ассоциации Анатолий Седых, пишет РБК.