Миллиардеры предложили государству скидки на металл после угрозы регулирования
22 Апреля 2021 291 0 Экономика
Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие в России металлургические компании, предложила государству скидки на свою продукцию для инфраструктурных проектов. Соответствующее письмо министру промышленности Денису Мантурову направил владелец Объединенной металлургической компании и председатель наблюдательного совета Ассоциации Анатолий Седых, пишет РБК.
Металл со скидкой для госпроектов
- Ассоциация «Русская сталь» объединяет компании Evraz миллиардера Романа Абрамовича (14,5 млрд долларов, по данным Forbes), «Северсталь» Алексея Мордашова (29,1 млрд) и НЛМК Владимира Лисина (26,2 млрд). По данным РБК, Ассоциация предложила скидки на металл для государственных строек, после того как власти начали обсуждать меры регулирования цен на их продукцию.
- На днях замгендиректора РЖД Андрей Макаров пожаловался, что черные и цветные металлы подорожали в России на 30%. Поэтому мегапроект РЖД по расширению БАМа и Транссиба, который и так стоит «колоссальных» денег – 720 млрд руб., подорожает еще на 40 млрд только из-за цен на металлы.
- Еще в конце 2020 года застройщики обращались в правительство по вопросу роста цен на металлопрокат. Увеличение цен на строительные материалы в качестве одной из главных причин подорожания строительства в середине апреля называл вице-премьер России Марат Хуснуллин. За год металл подорожал на 50-70%, а арматура – на 90%.
- Металлурги объяснили рост цены «мировым трендом». Поэтому с 30 января 2021 года правительство повысило на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, чтобы на внутреннем рынке не было дефицита и цены не росли. Также власти предложили исключить трейдерское звено между заводами и девелоперами.
- Однако решить проблему не удалось и в апреле власти вернулись к вопросу о прямом регулировании цен: оно будет осуществляться либо через индикативную цену на основные позиции металлопродукции, либо с металлургов будут брать больше налогов, чтобы компенсировать высокие цены строителям.
- Этого и не хотят металлурги. Вместо такого решения они предлагают следующую схему работы: заводы будут заключать договоры на поставку металла для госстроек со скидками к рыночным ценам, и эти цены не будут меняться весь срок реализации проекта. Взамен они хотят частичную предоплату и отгрузку небольшими партиями.
- Металлурги готовы работать с крупными социальными и инфраструктурными стройками и ждут от Минстроя их перечень. Также заводам нужен список видов и объемов металлопроката и заказчиков по каждому объекту. Весь необходимый объем будет распределен между крупнейшими заводами ассоциации «Русская сталь», с учетом их возможностей и географического присутствия.
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- Большой доход металлургам обеспечен и со скидками. Согласно данным Минэкономразвития, в 2021 году государство потратит на строительство 846,3 млрд руб. Если цены на металл будут зафиксированы, то, по подсчетам Минстроя, бюджет сэкономит 42,31 млрд руб.
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