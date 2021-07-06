Прибалтика отказывается от электричества из России и Белоруссии
6 Июля 2021 250 0 Экономика
Страны Балтии приняли решение выйти из единой электрической сети с Россией и Белоруссией. Литовский энергетический оператор Litgrid сообщил о 3-кратном снижении максимальной пропускной способности линии из Белоруссии в страну – с 15 сентября она будет снижена с 1250 до 400 мегаватт. В апреле этого года страны Балтии в рамках учений останавливали закупки электроэнергии у России. Это привело к падению цен на электроэнергию в России на 1-3%.
Страны Балтии не хотят быть в энергетическом кольце
- Страны Балтии отказываются от того немного, что у них осталось общего с Россией и Белоруссией со времен СССР – единой энергосистемы. Литовский оператор Litgrid объявил во вторник, 6 июля, что в три раза снижает максимальную пропускную способность электролинии из Белоруссии в страну, передает «Интерфакс».
- С 15 сентября максимальная пропускная способность этой линии упадет с 1250 до 400 мегаватт. Ровно столько требуется стране, чтобы обеспечить безопасность энергосистемы. Такой же объем электроэнергии Литва пока может получать по отдельной линии из России.
- Через Литву электроэнергия поступает в Латвию. Соседняя страна продолжала импортировать белорусские мегаватты даже тогда, когда Литва в ноябре 2020 года отказались от импорта после запуска Белорусской АЭС. Теперь Литва практически лишит Латвию такой возможности – резко сократится объем доступной для импорта энергии.
- Впрочем, Эстония, Латвия и Литва намерены к 2025 году полностью выйти из энергокольца БРЭЛЛ с Белоруссией и Россией. Вместо этого они подключатся к системе Евросоюза через Польшу. Смычка для этого уже построена – это LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Литва на данный момент может получать резервные мощности из Польши, Швеции и Латвии.
- Показательно, что в апреле этого года, когда страны Балтии впервые в рамках учений отказались от импорта электроэнергии из России, это привело к обрушению спроса и цена на электричество на внутреннем российском рынке. Цена в европейской части страны и на Урале упала на 1-3% на фоне разговор властей о том, что для россиян пора вводить «экономически обоснованные» тарифы, которые должны быть выше текущих на 30-50%.
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- Эстония, Латвия и Литва – одни из ключевых рынков для экспорта электроэнергии из России. На Литву в 2019 году приходилось 33% поставок за рубеж. Для самих стран Балтии разрыв с Белоруссией и Россией обойдется дорого, но они готовы платить высокую цену: в то время как в России 1 мегаватт стоит около 1370 руб., электроэнергия из Польши и Швеции обойдется примерно в 4700 руб. за тот же объем.
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