Прибалтика отказывается от электричества из России и Белоруссии 250 0 Экономика

Страны Балтии приняли решение выйти из единой электрической сети с Россией и Белоруссией. Литовский энергетический оператор Litgrid сообщил о 3-кратном снижении максимальной пропускной способности линии из Белоруссии в страну – с 15 сентября она будет снижена с 1250 до 400 мегаватт. В апреле этого года страны Балтии в рамках учений останавливали закупки электроэнергии у России. Это привело к падению цен на электроэнергию в России на 1-3%.