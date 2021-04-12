Прибалтика отказалась от электроэнергии из России. Это обрушило внутренние цены 793 2 Экономика

Страны Балтии в первый раз отказались от импорта электроэнергии из России. Это привело к обрушению спроса и цены на электроэнергию на внутреннем российском рынке, пишет «Коммерсант». Полностью сказать «нет» импорту электроэнергии из России Прибалтика намерена к 2025 году. В России тем временем идут разговоры о том, что «экономически обоснованные» тарифы для россиян должны быть на 30-50% выше текущих, а также предлагают оплачивать свет для «бедных» за счет «богатых».