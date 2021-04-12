Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 АПР, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 АПР, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Прибалтика отказалась от электроэнергии из России. Это обрушило внутренние цены

12 Апреля 2021 793 2 Экономика
Прибалтика отказалась от электроэнергии из России. Это обрушило внутренние цены

Страны Балтии в первый раз отказались от импорта электроэнергии из России. Это привело к обрушению спроса и цены на электроэнергию на внутреннем российском рынке, пишет «Коммерсант». Полностью сказать «нет» импорту электроэнергии из России Прибалтика намерена к 2025 году. В России тем временем идут разговоры о том, что «экономически обоснованные» тарифы для россиян должны быть на 30-50% выше текущих, а также предлагают оплачивать свет для «бедных» за счет «богатых».

Взяли и отказались

  • Страны Балтии без предупреждений полностью отказались на несколько дней от поставок российской электроэнергии по энергокольцу БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), пишет «Коммерсант». Окончательно Прибалтика прекратит импорт электроэнергии с Востока в 2025 году, но последствия эксперимента оказались крайне показательными: цены на энергию в европейской части России и на Урале обрушились на 1-3%.
  • Об испытаниях Россию не все предупредили. Латвия отключилась от общего с Россией и Белоруссией энергокольца 8 и 11 апреля и не объяснила причину. Однако оповестить успела белорусская сторона. По данным «Интер РАО», поставки из Калиниградской области в Литву не прекращались. Но они остановились между Белоруссией и Литвой. В Минэнерго сообщили, что это никак не повлияло на энергосистему России.
  • Если в техническом плане ничего страшного не произошло, то в экономическом россияне выиграли – из-за прекращения экспорта из России цены на внутреннем рынке обрушились. Так, например, 8 апреля после отключения Литвы на Урале и в центральной России электроэнергию подешевела на сутки на 1%, или на 14 руб., до 1370 руб. за 1 МВт/ч. В Калужской и Брянской областях цены падали на 36 руб.
  • Для России Эстония, Латвия и Литва являются одним из основных направлений экспорта электроэнергии. Только на Литву в 2019 году пришлось 33% поставок. Но страны решили отказаться от российского импорта, несмотря на то, что им придется за это заплатить: во время тестового отключения стоимость импорта из Польши и Швеции выросли на спотовом рынке до 51 евро за 1 МВт/ч (около 4700 руб.).
  • Показательно, что отключение стран Балтии произошло как раз в тот момент, когда Госсовет начал лоббировать повышение цен на электричество для россиян. Чтобы бизнес не платил за населения России 239 млрд руб. в год в рамках перекрестного субсидирования, Госсовет предложил правительству повысить тарифы для «богатых» россиян и субсидировать за счет них тарифы для «бедных» россиян.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Также эксперты заговорили о том, что россияне платят на 30-50% меньше, чем должны – тарифы экономически не обоснованы. Меньше всего «недоплачивают» в Москве – менее 1 руб., но есть регионы, где «по объективным причинам» стоимость должна быть 40-45 руб. за кВт/ч, заявил замруководителя направления «Климат и зеленая энергитика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
12:54 2 0
Владимир:

“...россияне платят на 30-50% меньше, чем должны – тарифы экономически не обоснованы.” А зарплаты обоснованы...?

А
11:58 1 0
Александр Н:

Ну раз на Внешнем рынке отказались от Российской электроэнергии значит в России ее будет Переизбыток и она начнет ДОРОЖАТЬ . Что бы Дорогие Россияне возместили эти потери . чего и следовало ожидать . вот ведь йопаные энергетики и наши политики ( чтоб им в яму с кипятком по самую *опу провалиться) +++. Также эксперты заговорили о том, что россияне платят на 30-50% меньше, чем должны – тарифы экономически не обоснованы. Меньше всего «недоплачивают» в Москве – менее 1 руб., но есть регионы, где «по объективным причинам» стоимость должна быть 40-45 руб. за кВт/ч, заявил зам руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.+++

Статьи

Путин поручил разделить деньги ФНБ между проектами миллиардеров и госкорпораций

Путин поручил разделить деньги ФНБ между проектами миллиардеров и госкорпораций
Экономика

Закрыли «канал вывода денег из страны». Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами

Закрыли «канал вывода денег из страны». Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами
Экономика 1

Путин решил заставить крупный бизнес вкладывать прибыль в России

Путин решил заставить крупный бизнес вкладывать прибыль в России
Экономика 1

Россиян подсадили на «иглу льготных кредитов». Без господдержки кредитовать почти некого

Россиян подсадили на «иглу льготных кредитов». Без господдержки кредитовать почти некого
Экономика

Узнай, страна!

ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия

ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия

Новости дня

17:09 Российские туристы не хотят ехать в Турцию Российские туристы не хотят ехать в Турцию
В Кремле раскрыли неожиданные подробности о послании Путина
В Кремле раскрыли неожиданные подробности о послании Путина
16:19 Россия планирует возобновить авиасообщение с Египтом Россия планирует возобновить авиасообщение с Египтом
15:05 В Кремле высказались о дополнительных выходных в мае В Кремле высказались о дополнительных выходных в мае
14:34 В России могут продлить майские выходные В России могут продлить майские выходные
11:11 В РФ за сутки коронавирус выявили у 8320 человек В РФ за сутки коронавирус выявили у 8320 человек
10:59 Рогозин: космическая отрасль России изменится Рогозин: космическая отрасль России изменится
В России изменился порядок использования маткапитала
В России изменился порядок использования маткапитала
10:25 Власти РФ подготовят меры по стимулированию бизнеса Власти РФ подготовят меры по стимулированию бизнеса

Узнай, страна!

15:48 ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 АПР, 09:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия
09 АПР, 14:16 В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам
09 АПР, 13:12 Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске
09 АПР, 11:53 Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций
08 АПР, 21:06 Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08 АПР, 19:37 Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве
08 АПР, 19:24 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области
08 АПР, 18:34 В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ
07 АПР, 21:14 В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter