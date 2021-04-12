Прибалтика отказалась от электроэнергии из России. Это обрушило внутренние цены
12 Апреля 2021 793 2 Экономика
Страны Балтии в первый раз отказались от импорта электроэнергии из России. Это привело к обрушению спроса и цены на электроэнергию на внутреннем российском рынке, пишет «Коммерсант». Полностью сказать «нет» импорту электроэнергии из России Прибалтика намерена к 2025 году. В России тем временем идут разговоры о том, что «экономически обоснованные» тарифы для россиян должны быть на 30-50% выше текущих, а также предлагают оплачивать свет для «бедных» за счет «богатых».
Взяли и отказались
- Страны Балтии без предупреждений полностью отказались на несколько дней от поставок российской электроэнергии по энергокольцу БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), пишет «Коммерсант». Окончательно Прибалтика прекратит импорт электроэнергии с Востока в 2025 году, но последствия эксперимента оказались крайне показательными: цены на энергию в европейской части России и на Урале обрушились на 1-3%.
- Об испытаниях Россию не все предупредили. Латвия отключилась от общего с Россией и Белоруссией энергокольца 8 и 11 апреля и не объяснила причину. Однако оповестить успела белорусская сторона. По данным «Интер РАО», поставки из Калиниградской области в Литву не прекращались. Но они остановились между Белоруссией и Литвой. В Минэнерго сообщили, что это никак не повлияло на энергосистему России.
- Если в техническом плане ничего страшного не произошло, то в экономическом россияне выиграли – из-за прекращения экспорта из России цены на внутреннем рынке обрушились. Так, например, 8 апреля после отключения Литвы на Урале и в центральной России электроэнергию подешевела на сутки на 1%, или на 14 руб., до 1370 руб. за 1 МВт/ч. В Калужской и Брянской областях цены падали на 36 руб.
- Для России Эстония, Латвия и Литва являются одним из основных направлений экспорта электроэнергии. Только на Литву в 2019 году пришлось 33% поставок. Но страны решили отказаться от российского импорта, несмотря на то, что им придется за это заплатить: во время тестового отключения стоимость импорта из Польши и Швеции выросли на спотовом рынке до 51 евро за 1 МВт/ч (около 4700 руб.).
- Показательно, что отключение стран Балтии произошло как раз в тот момент, когда Госсовет начал лоббировать повышение цен на электричество для россиян. Чтобы бизнес не платил за населения России 239 млрд руб. в год в рамках перекрестного субсидирования, Госсовет предложил правительству повысить тарифы для «богатых» россиян и субсидировать за счет них тарифы для «бедных» россиян.
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- Также эксперты заговорили о том, что россияне платят на 30-50% меньше, чем должны – тарифы экономически не обоснованы. Меньше всего «недоплачивают» в Москве – менее 1 руб., но есть регионы, где «по объективным причинам» стоимость должна быть 40-45 руб. за кВт/ч, заявил замруководителя направления «Климат и зеленая энергитика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.
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“...россияне платят на 30-50% меньше, чем должны – тарифы экономически не обоснованы.” А зарплаты обоснованы...?
Ну раз на Внешнем рынке отказались от Российской электроэнергии значит в России ее будет Переизбыток и она начнет ДОРОЖАТЬ . Что бы Дорогие Россияне возместили эти потери . чего и следовало ожидать . вот ведь йопаные энергетики и наши политики ( чтоб им в яму с кипятком по самую *опу провалиться) +++. Также эксперты заговорили о том, что россияне платят на 30-50% меньше, чем должны – тарифы экономически не обоснованы. Меньше всего «недоплачивают» в Москве – менее 1 руб., но есть регионы, где «по объективным причинам» стоимость должна быть 40-45 руб. за кВт/ч, заявил зам руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.+++