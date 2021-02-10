При Путине протестные настроения впервые достигли пика с 1998 года 142 0 Политика

Протестные настроения россиян в начале 2021 года достигли рекордного уровня более чем за 20 лет. Протесты охватили 112 городов России, в результате чего, как выяснили социологи, о них знает подавляющее большинство – 80% граждан. Более того, 17% готовы лично выйти на улицу, несмотря на жесткую реакцию со стороны властей и риск быть задержанным. При этом положительно относятся к участникам акций 22%, а отрицательно – 37%. Больше всего в негативное восприятие протестующих сделало вклад российское телевидение.