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При Путине протестные настроения впервые достигли пика с 1998 года
10 Февраля 2021 142 0 Политика
Протестные настроения россиян в начале 2021 года достигли рекордного уровня более чем за 20 лет. Протесты охватили 112 городов России, в результате чего, как выяснили социологи, о них знает подавляющее большинство – 80% граждан. Более того, 17% готовы лично выйти на улицу, несмотря на жесткую реакцию со стороны властей и риск быть задержанным. При этом положительно относятся к участникам акций 22%, а отрицательно – 37%. Больше всего в негативное восприятие протестующих сделало вклад российское телевидение.
Пик протестных настроений
- О протестных акциях, проходивших в 112 городах России, знают 80% россиян, показал опрос «Левада-центра» (признан иноагентом в РФ), с которым ознакомились «Открытые медиа». Социологи отмечают, что уровень протестных ожиданий среди россиян вырос максимально с 1998 года – 17% опрошенных готовы лично выйти на улицу в случае митинга.
- В ходе опроса, который проводился с 29 января по 2 февраля 2021 года и охватил 1616 человек старше 18 лет, также выяснилось, что 19% ничего не знают о протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Вместе с тем 59% слышали о них, а 21% – внимательно следили.
- Положительно относятся к участникам акций 22%, скорее отрицательно – 39%, а 37% высказываются нейтрально. При этом среди молодежи положительное отношение у 38%, а отрицательное – у 22%. Среди зрителей федеральных каналов одобрение протестующих ниже всего – 14%, а среди пользователей соцсетей и Telegram выше – 31% и 50% соответственно.
- Максимально широкий охват протесты получили благодаря телевидению, говорит замдиректор «Левада-центра» Денис Волков. «Если бы по федеральным каналам не рассказывали, то цифры были бы поменьше, но и рассказывают, понятно, с какой точки зрения», – отметил Волков.
- Также социологи видят в происходящем «поколенческий конфликт». «Мне кажется, они (молодые) лучше понимают мотивы людей, которые выходят, потому что они непосредственно на это могут посмотреть и послушать, что эти люди говорят», – отмечает Волков. У старшего поколения при этом оценка «отчасти "наведенная" телевизором».
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- Более того, благодаря тому, что протест стал «самым освещаемым» за последнее время, люди ожидают «будущих протестов»: 43% и 45% россиян ожидают, что в их городе возможны новые массовые протесты с экономическими и политическими требованиями. Это максимальный показатель с 1998 года.
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