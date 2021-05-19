Поспоривший с Путиным о ценах миллиардер не уезжал из России 721 0 Политика

Миллиардер Вадим Мошкович, выступающий основным владельцем агропромышленного холдинга «Русагро», не покидал Россию. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой гендиректора агрохолдинга Максима Басова. Информацию об отъезде распространил анонимный Telegram-канал «Незыгарь».