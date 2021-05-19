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Поспоривший с Путиным о ценах миллиардер не уезжал из России

19 Мая 2021 721 0 Политика

Миллиардер Вадим Мошкович, выступающий основным владельцем агропромышленного холдинга «Русагро», не покидал Россию. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой гендиректора агрохолдинга Максима Басова. Информацию об отъезде распространил анонимный Telegram-канал «Незыгарь».

«Информационный наезд»

  • Миллиардер Вадим Мошкович (состояние, по версии Forbes, 2,4 млрд долларов) не покидал территории России. «Полная ерунда! Работает как обычно», – заявил гендиректор «Русагро» Максим Басов «Открытым медиа». По его словам, у компании «рекордные результаты», а публикации об отъезде Мошковича из страны – это «информационный наезд».
  • О том, что Мошкович покинул страну, написал анонимный Telegram-канал «Незыгарь». По версии неких неназванных источников канала, власти считают Мошковича «нерукопожатным», а с «Русагро» федеральное правительство больше не работает. Более того, якобы миллиардера вычеркнули из списка участников Петербургского экономического форума в этом году.
  • Мошкович поспорил с президентом Владимиром Путиным на совещании 11 марта. «Мне кажется, такие меры не совсем идут на пользу с точки зрения экспорта нашей сельхозпродукции», – сказал Мошкович и добавил, что затеянное властями регулирование цен на сахар и подсолнечное масло обернется большими убытками для компаний.

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  • По данным VTimes, которое российские власти считают иностранным агентом, в Минсельхозе это заявление расценили как демарш и открытую критику в адрес руководства министерства. Руководство было «в ярости», писало издание. Налоговые проверки в апреле, по словам участников рынка, могли быть связаны именно с этим. Источники «Открытых медиа» подтверждают – на «Русагро» после слов бизнесмена начали давить. Но какая цель у этого давления – до сих пор неясно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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