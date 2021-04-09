«Привела в ярость» критика регулирования цен на сахар. В «Русагро» пришли с проверкой
9 Апреля 2021 350 0 Экономика
В агрохолдинг «Русагро» приехали чиновники с налоговой проверкой. Причиной стала информация якобы об отказе завода отгружать сахар в магазины до решения вопроса о субсидиях правительства, пишет VTimes со ссылкой на сотрудников компании. Ключевой владелец «Русагро» Вадим Мошкович на совещании с президентом Путиным 11 марта раскритиковал попытки государства регулировать цены. Этим, по сведениям издания, он привел в ярость руководство Минсельхоза.
Налоговые проверки критиков регулирования
- Заводы «Русагро» подверглись налоговой проверке, которую в ФНС не комментируют. Об этом пишет VTimes со ссылкой на сотрудников холдинга и его конкурентов. Один из собеседников сказал, что причиной стала информация о том, что якобы завод не отгружает сахар магазинам, дожидаясь, когда правительство начнет платить субсидии в размере 5 руб. за 1 кг. Источник в налоговой говорит, что проверка готовилась с зимы из-за претензий к «трансфертному ценообразованию».
- Регулирование цен на сахар в России введено после недовольства президента Владимира Путина, который перед большой пресс-конференцией в декабре заявил о недопустимом росте цен на продовольствие. Правительство ограничило оптовую цену сахара на уровне 36 руб. за 1 кг, а подсолнечного масла – 95 руб. за 1 л. В рознице они должны стоить 46 и 110 руб. соответственно. Соглашение действовало до 1 апреля, но после правительство продлило его, в частности, по сахару – до 1 июня, пообещав субсидии.
- К 1 апреля вопрос субсидий не был решен. Документа о механизме начисления компенсаций в базе правительства до сих пор нет. «Известия» написали о том, что сахарные заводы приостановили отгрузку сахара магазинам в ожидании обещанных субсидий. По данным телеграмм-канала «Незыгарь», ажиотаж на сахар создал «только один из нескольких производителей, а именно – холдинг "Русагро"».
- За несколько недель до этого, 11 марта, на совещании с президентом Путиным контролирующий акционер группы «Русагро» Вадим Мошкович покритиковал регулирование цен. «Мне кажется, такие меры не совсем идут на пользу с точки зрения экспорта нашей сельхозпродукции», – сказал Мошкович, пожаловавшись на то, что регулирование может обернуться большими убытками.
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- По данным VTimes, в Минсельхозе, который возглавляет сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, выступление расценили как демарш и открытую критику в адрес руководства министерства. Руководство пришло в ярость, говорит источник в Минсельхозе. Участники агрорынка не исключают, что именно это и стало поводом для налоговых проверок. Но подтвердить эту версию не удалось. В Минсельхозе о проверках ничего не знают.
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