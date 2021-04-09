«Привела в ярость» критика регулирования цен на сахар. В «Русагро» пришли с проверкой 350 0 Экономика

В агрохолдинг «Русагро» приехали чиновники с налоговой проверкой. Причиной стала информация якобы об отказе завода отгружать сахар в магазины до решения вопроса о субсидиях правительства, пишет VTimes со ссылкой на сотрудников компании. Ключевой владелец «Русагро» Вадим Мошкович на совещании с президентом Путиным 11 марта раскритиковал попытки государства регулировать цены. Этим, по сведениям издания, он привел в ярость руководство Минсельхоза.