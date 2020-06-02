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«Газпром» отказался от судна для «Северного потока-2». Новым собственником стал фонд из Самары

2 Июня 2020 720 1 Экономика
«Газпром» отказался от судна для «Северного потока-2». Новым собственником стал фонд из Самары
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Единственный российский трубоукладчик, способный достроить газопровод «Северный поток-2», поменял собственника: «Газпром» передал его Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом пишет РБК со ссылкой на выписку из Российского международного реестра судов. Таким образом российский газовый гигант старается избежать возможных санкций со стороны США.

Трудная судьба «Черского»

  • Судьба судна «Академик Черский» причудлива: в 2007 году его заложили в Китае для Нигерии, в 2015-м – продали Сингапурскому филиалу российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» за 1 млрд долларов, а с 2016 года оно перешло на баланс «Газпром флота». До февраля 2020 года на сайте «дочки» «Газпрома» судно значилось среди ее активов – еще шести судов.
  • Изначально судно было предназначено для работ в Охотском море, но новая страница в истории «Черского» открылась в декабре 2019 года, когда США ввели санкции против газопровода «Северный поток-2» и швейцарская строительная компания All Seas отказалась завершить прокладку труб по дну Балтийского моря. В январе 2020 года «Черский» вышел в сторону Балтики из порта Находка на Дальнем Востоке и СМИ стали пристально следить за его перемещениями по миру. На место назначения он прибыл в конце мая и встал в немецком порту Мукран, где базируется строительное оборудование и материалы для «Северного потока-2».
  • По информации РБК, где-то между февралем и маем 2020 года судно меняет собственника – им становится Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ). Если бы «Газпром» этого своевременно не сделал, его «Газпром флот» в соответствии с санкциями США от декабря 2019 года попали бы в черный список. Однако сам «Черский», скорее всего, не избежит ограничительных мер со стороны США. Судно достроит газопровод и лишится возможности получить ремонт или оборудование от иностранных поставщиков.
  • Судну предстоит проложить около 160 км газопровода до немецкого берега. Сделать это может до конца первого квартала 2021 года – к сроку, когда президент России Владимир Путин пообещал завершить «Северный поток-2». Между тем, против газопровода США готовят новые санкции – они могут запретить иностранным компаниям покупать топливо из него, а также вести его техническое обслуживание.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:59 0 0
Denis:

Серые схемы? Даже "государствообразующую" стройку приходится заканчивать партизанскими методами? Санкции нам лишь на благо?

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