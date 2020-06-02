«Газпром» отказался от судна для «Северного потока-2». Новым собственником стал фонд из Самары 720 1 Экономика img_copyright

Единственный российский трубоукладчик, способный достроить газопровод «Северный поток-2», поменял собственника: «Газпром» передал его Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом пишет РБК со ссылкой на выписку из Российского международного реестра судов. Таким образом российский газовый гигант старается избежать возможных санкций со стороны США.