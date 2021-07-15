Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности 771 3 Экономика

Польша продолжает борьбу с российской газовой монополией на европейском рынке. На этот раз страна через суд добилась ограничения на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет «Северный поток-1» с газотранспортными системами Центральной и Западной Европы. Мощность OPAL составляет 36 млрд кубометров в год, а «Северного потока-1» – 55 млрд. В результате «Газпрому» придется снизить поставки по газопроводу на 33%.