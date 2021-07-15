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Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности

15 Июля 2021 771 3 Экономика
Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности

Польша продолжает борьбу с российской газовой монополией на европейском рынке. На этот раз страна через суд добилась ограничения на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет «Северный поток-1» с газотранспортными системами Центральной и Западной Европы. Мощность OPAL составляет 36 млрд кубометров в год, а «Северного потока-1» – 55 млрд. В результате «Газпрому» придется снизить поставки по газопроводу на 33%.

Польша вставляет палки в газопроводы

  • Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и удовлетворил иск Польши по поводу газопровода OPAL. «Было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», – говорится в постановлении суда, которое опубликовало издание Finanz. Решение было принято в соответствии требования третьего энергопакета ЕС.
  • Согласно антимонопольному законодательству, объекты энергетической инфраструктуры должны быть независимы от компаний–поставщиков энергоресурсов. В отношении газопровода OPAL это означает ограничение возможности использовать больше 50% его мощности, которого и добивалась Польша. Теперь «Газпром» должен открыть доступ альтернативным поставщикам, что невозможно технически – в OPAL поступает газ исключительно из «Северного потока-1».
  • Как результат, «Газпром» теряет 33% мощности «Северного потока-1»: по нему можно прокачивать 55 млрд кубометров в год, а по OPAL – 36 млрд. В 2016 году Еврокомиссия разрешила «Газпрому» использовать OPAL на полную мощность. 50% были забронированы за монополией, а еще 50% она докупала на аукционах.
  • Польша в 2019 году потребовала через суд запретить «Газпрому» использовать больше 50% мощности OPAL. Европейский суд поддержал иск Польши, но Германия попыталась опротестовать его. До окончания рассмотрения Еврокомиссия разрешила «Газпрому» пользоваться 100% OPAL. Перед окончательным решением генеральный адвокат Кампос Санчес-Бордона заявил, что принцип европейской солидарности имеет не символическое, а юридическое значение. Это означало, что апелляция Германии должна быть отклонена. Так и произошло в итоге.

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  • Точно такая же проблема возникла у «Газпрома» с «Северным потоком-2» – российская монополия сможет использовать только 50% его мощности, или 27,5 млрд кубометров в год. Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG уже подал в суд на газового регулятора Германии, добиваясь исключения из антимонопольных требований для компании.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
15:07 0 0
Вера:

Резюме: Миллер себе любимому дивиденды и бонусы сократит.

А
14:44 0 0
Алга:

Оба потока являются не экономическими, а политическими проектами, поэтому должны быть готовы к разным неприятностям, вплоть до закрытия. Главное, что Ротенберг заработал деньжат!

И
14:43 0 0
И.И..:

там где технически невозможно использовать мощности трубопровода сторонними поставщиками углеводородов, единственный поставщик является законным владельцем использования 100% мощности трубопровода. на то должны быть поправки в законе и это ясно даже идиоту.

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