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Положение катастрофическое. Больше половины компаний в России не выживет

22 Мая 2020 691 0 Экономика
Положение катастрофическое. Больше половины компаний в России не выживет
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Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса называют текущее положение в компании «катастрофой» или «кризисом». Шанс выжить большинство оценивает на уровне 50% и ниже. Удовлетворительной поддержку правительства считают лишь 6,6% компаний, как пишет РБК, показал мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Катастрофический кризис

  • «Катастрофа» и «кризис» – так охарактеризовали свое положение 53% малых и средних предприятий по России. Шансы выжить 62,2% оценили в 50% и ниже. В продолжении работы предприятия твердо уверены лишь 13,4% компаний. Опрос был проведен 19 мая и охватил 2055 компаний из всех регионов России.
  • Также опрос показал, что 32% компаний малого и среднего бизнеса возобновили работу, а 35,7% по-прежнему не могут этого сделать.
  • Отрицательно оценили действия федерального правительства 55,1% компаний, скорее положительно – 21,2%, а строго положительно – лишь 6,6%. Это реальный рейтинг кабинета Михаила Мишустина, который сделал все, чтобы не оказать реальную помощь гражданам, компаниям и экономике.
  • В частности 52,4% компаний назвали основной проблемой невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда. Это притом что правительство предложило кредиты под 0% и программу выдачи безвозмездных средств на зарплату в размере МРОТ (12138 руб.). Вторая по значимости проблема – трудности с оплатой аренды (затронули 42,8% респондентов). Контрагенты систематически перестали не платить 39,1% компаний.
  • Правительство оценивает свою помощь экономике и бизнесу в 2,1 трлн руб. В частности, согласно подсчетам Сбербанка, меры поддержки малого и среднего бизнеса обошлись в 30,6 млрд руб. на кредиты, 597,5 млрд руб. на гарантии (не живые деньги), 380 млрд руб. на острочки по налогам (не живые деньги), 285 млрд руб. на страховые взносы (не живые деньги), 80 млрд руб. на зарплатные гранты. Таким образом, фактические денежная поддержка бизнеса составила чуть более 100 млрд руб. Ни о каких триллионах речь не идет.
  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин критиковал правительство за недостаточные мер поддержки. Он рекомендовал выделить минимум 1 трлн руб. живых денег на помощь малому и среднему бизнесу. Эти средства есть в качестве остатков за прошлый год (1,1 трлн руб.) и в Фонде национального благосостояния (9 трлн руб.). Однако правительство столкнулось с гигантским дефицитом бюджета и уже влезает в долги.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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