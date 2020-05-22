Положение катастрофическое. Больше половины компаний в России не выживет 691 0 Экономика img_copyright

Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса называют текущее положение в компании «катастрофой» или «кризисом». Шанс выжить большинство оценивает на уровне 50% и ниже. Удовлетворительной поддержку правительства считают лишь 6,6% компаний, как пишет РБК, показал мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова.