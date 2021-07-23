«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным 747 1 Политика

Противники сделки США и Германии по «Северному потоку-2» в Сенате обвинили президента Джо Байдена в капитуляции перед Владимиром Путиным. По мнению сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза, соглашение по газопроводу – это геополитическая ошибка поколенческого масштаба. США и Германия объявили о сделке в среду. Вашингтон отказался блокировать проект, а Берлин обязался ввести санкции против российских нефти и газа, если Россия будет использовать газопровод как оружие против Украины.