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«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным

23 Июля 2021 747 1 Политика
«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным

Противники сделки США и Германии по «Северному потоку-2» в Сенате обвинили президента Джо Байдена в капитуляции перед Владимиром Путиным. По мнению сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза, соглашение по газопроводу – это геополитическая ошибка поколенческого масштаба. США и Германия объявили о сделке в среду. Вашингтон отказался блокировать проект, а Берлин обязался ввести санкции против российских нефти и газа, если Россия будет использовать газопровод как оружие против Украины.

«Подарок» Путину от слабого президента

  • Президент США Джо Байден совершил геополитическую ошибку поколенческого масштаба, заключив сделку с Германией по «Северному потоку-2». Об этом заявил сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Он считает, что, отказавшись от планов остановить газопровод, Вашингтон сделал «подарок» президенту России Владимиру Путину «на миллиарды долларов за счет США» и союзников.
  • Решение Байдена Круз назвал «полной капитуляцией перед Путиным». «Диктаторы России теперь десятилетиями будут получать миллиарды долларов каждый год, благодаря подарку от Джо Байдена», – отметил Круз. Не нравится сенатору и соглашение – оно, по его мнению, «позорно слабое».
  • Круз подчеркивает, что Германия обязалась предпринять некие действия, если Россия будет использовать «Северный поток-2» против Украины. Но он так и не понял, какие именно это будут действий. А сверх того Байден нарушил принятый Конгрессом закон, который обязал президента ввести санкции для остановки проекта, заявил Круз.
  • На слушаниях в Конгрессе Круз спросил у замгоссекретаря Виктории Нуланд, считает ли она «Северный поток-2» «катастрофой для национальной безопасности США», а также угрозой для Евросоюза. Нуланд, по словам Круза, ответила «да». «Вместо того, чтобы продемонстрировать силу следовать закону о санкциях, Байден вручил Путину самый большой подарок за долгие годы», – заключил Круз, добавив, что Байден показал Путину – «американский президент слаб».

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  • В рамках сделки США и Германии по «Северному потоку-2», о которой стороны объявили в среду, Германия обязалась ввести санкции против России, в том числе отказаться от газа и нефти, если Москва будет использовать газопровод против Украины, а также проявит военную агрессию в отношении Киева. Кроме этого Германия создаст фонд инвестиций в украинскую энергетику объемом 1 млрд евро и будет настаивать на продолжении транзита газа через Украину после 2024 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
12:18 0 0
Вера:

Блеф! Американцы своего не упустят,они торгаши от Бога.

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