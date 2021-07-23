«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным
23 Июля 2021 747 1 Политика
Противники сделки США и Германии по «Северному потоку-2» в Сенате обвинили президента Джо Байдена в капитуляции перед Владимиром Путиным. По мнению сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза, соглашение по газопроводу – это геополитическая ошибка поколенческого масштаба. США и Германия объявили о сделке в среду. Вашингтон отказался блокировать проект, а Берлин обязался ввести санкции против российских нефти и газа, если Россия будет использовать газопровод как оружие против Украины.
«Подарок» Путину от слабого президента
- Президент США Джо Байден совершил геополитическую ошибку поколенческого масштаба, заключив сделку с Германией по «Северному потоку-2». Об этом заявил сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Он считает, что, отказавшись от планов остановить газопровод, Вашингтон сделал «подарок» президенту России Владимиру Путину «на миллиарды долларов за счет США» и союзников.
- Решение Байдена Круз назвал «полной капитуляцией перед Путиным». «Диктаторы России теперь десятилетиями будут получать миллиарды долларов каждый год, благодаря подарку от Джо Байдена», – отметил Круз. Не нравится сенатору и соглашение – оно, по его мнению, «позорно слабое».
- Круз подчеркивает, что Германия обязалась предпринять некие действия, если Россия будет использовать «Северный поток-2» против Украины. Но он так и не понял, какие именно это будут действий. А сверх того Байден нарушил принятый Конгрессом закон, который обязал президента ввести санкции для остановки проекта, заявил Круз.
- На слушаниях в Конгрессе Круз спросил у замгоссекретаря Виктории Нуланд, считает ли она «Северный поток-2» «катастрофой для национальной безопасности США», а также угрозой для Евросоюза. Нуланд, по словам Круза, ответила «да». «Вместо того, чтобы продемонстрировать силу следовать закону о санкциях, Байден вручил Путину самый большой подарок за долгие годы», – заключил Круз, добавив, что Байден показал Путину – «американский президент слаб».
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- В рамках сделки США и Германии по «Северному потоку-2», о которой стороны объявили в среду, Германия обязалась ввести санкции против России, в том числе отказаться от газа и нефти, если Москва будет использовать газопровод против Украины, а также проявит военную агрессию в отношении Киева. Кроме этого Германия создаст фонд инвестиций в украинскую энергетику объемом 1 млрд евро и будет настаивать на продолжении транзита газа через Украину после 2024 года.
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Блеф! Американцы своего не упустят,они торгаши от Бога.