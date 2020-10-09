Плюс 12 тыс. больных за сутки – и это не предел. Для России рассчитали пик по коронавирусу 961 4 Политика

Россия вышла на новый рекорд по заболеваемости коронавирусом – 12126 новых случаев за последние сутки. Предыдущий рекорд принадлежал маю – 11656 заражений. К прогнозированию развития пандемии подключился Сбербанк, который, исходя из четырех сценариев, предсказал пик заболеваемости 8-12 ноября. Власти, между тем, готовят новые ограничения.