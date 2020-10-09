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Плюс 12 тыс. больных за сутки – и это не предел. Для России рассчитали пик по коронавирусу
9 Октября 2020 961 4 Политика
Россия вышла на новый рекорд по заболеваемости коронавирусом – 12126 новых случаев за последние сутки. Предыдущий рекорд принадлежал маю – 11656 заражений. К прогнозированию развития пандемии подключился Сбербанк, который, исходя из четырех сценариев, предсказал пик заболеваемости 8-12 ноября. Власти, между тем, готовят новые ограничения.
Шизофреническая ситуация
- В России зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом – 12126 новых случаев. Это на 470 человек больше, чем было на пике первой волны в мае. Но текущий показатель – далеко не пиковый для второй волны, начавшейся в России с конца сентября.
- Сбербанк создал эпидемиологический симулятор с использованием математической модели SEIR, чтобы точнее описать динамику распространения заболевания. Симулятор получил четыре сценария поведения россиян в зависимости от того, как они соблюдают санитарные нормы. Модели были созданы отдельно для Москвы и России.
- Таким образом, если в Москве жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября и составит 4895 заразившихся. Если меры не будут соблюдаться в полном объеме, пик сдвинется на 20 октября, а число заболевших вырастет до 5221 человека. При частых нарушениях и полном отказе мер предосторожности пик придется на 24 октября, заболевших будет 7296 и 7969.
- В России пик заболеваемости придется на 8 ноября вне зависимости от того, будут ли граждане частично или полностью соблюдать защитные меры. Но суточный прирост может быть разным – от 16,8 тыс. до 17,6 тыс. в день. Полный отказ от мер предосторожности сдвинет пик на 12 ноября и приведет к заражению 21,9 тыс. человек в сутки.
- При этом власти обсуждают повторный карантин и уже принимают меры, которые к нему подводят. В Москве, к примеру, раньше срока начались школьные каникулы, а гражданам старше 65 лет рекомендовано сидеть дома. В связи с этим отключен льготный проезд для школьников и пенсионеров в городском транспорте. Также мэрия Москвы намерена закрыть ночные клубы, бары и караоке. Решение о стопроцентном карантине может быть принято в течение двух недель.
- В то же время Минздрав рекомендовал всем россиянам остаться дома на этих выходных, поскольку в ряде регионов отмечен рост заболеваемости.
- Власти испытывают колоссальный «когнитивный диссонанс» по поводу второй волны, отмечали источники, ведь президент Владимир Путин поспешил заявить, что вирус взяли под контроль и похвастал первой в мире вакциной. Поэтому текущая ситуация похожа на шизофрению – вакцина от коронавируса есть, пандемия побеждена, но в то же время идет вторая волна и растет число заболевших.
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следите за корна.. в реальном масштабе времени, купите, гречку, туалетную бумагу, собаку (для легальных прогулок
Чтобы вы понимали! Все эти цифры из-за увеличевшегося количества тестов на ковидлу! причем проц на 40 они ложноположительные!
Вы опубликуйте данные, сколько было госпитализировано за сутки, с диагнозом корона, тяжелая форма!
Надо Дагестанское руководство назначить на руководство г. Москвой. Особенно Иванова Владимира.Он быстро наведет свой порядок.И не будет таких больших цифр.Он их быстро скорректирует.Туда же можно перевести и Начальника республиканского ГИБДД г.Шалагина А.Ю.,который знает нетрадиционные способы уничтожения всех вирусов на земле.