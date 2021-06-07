«Перестаньте пользоваться долларами». Минфин объявил о планах избавить Россию от доллара, но потом аннулировал сообщение 267 1 Экономика

Представитель Минфина рассказал о намерении убрать доллар из обращения в России и заменить его на евро. Сообщение об этом появилось на сайте РИА Новости в 14.51 мск, но позднее было аннулировано «в связи с отзывом спикером своей цитаты». В первоначальном тексте речь шла о том, что власти не могут приказать россиянам: «перестаньте пользоваться долларами», но должны проделать комплексную работу, «чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара».