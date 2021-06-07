«Перестаньте пользоваться долларами». Минфин объявил о планах избавить Россию от доллара, но потом аннулировал сообщение
7 Июня 2021 267 1 Экономика
Представитель Минфина рассказал о намерении убрать доллар из обращения в России и заменить его на евро. Сообщение об этом появилось на сайте РИА Новости в 14.51 мск, но позднее было аннулировано «в связи с отзывом спикером своей цитаты». В первоначальном тексте речь шла о том, что власти не могут приказать россиянам: «перестаньте пользоваться долларами», но должны проделать комплексную работу, «чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара».
От санкций подальше
- «Власти РФ подготовят стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро – Минфин» – под таким заголовком РИА Новости выпустило сообщение, которое позднее было аннулировано. Такое же сообщение попало на ленту ТАСС, и было отозвано. Сохраненная версия сообщения осталась на сайте Finam.
- В нем цитировалось выступление представителя Минфина на парламентских слушаниях в Госдуме. «Наша цель такая, может быть, первая, – сделать Россию такой европеизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания», – цитировали чиновника агентства.
- Для отказа от оборота доллара в России «нужны стимулы», но их нужно разрабатывать. «Они могут быть разные, но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами», – заявил представитель Минфина. Он допустил директивные методы «для каких-то государственных компаний», но отметил, что нужна «такая большая комплексная работа, чтобы двинуть все экономику дальше от доллара».
- Отказываться от доллара необходимо для того, чтобы «избежать санкций». Это же «сделает мир на самом деле более демократичным». Однако, как отметил представитель Минфина, в валютном обмене на Московской бирже на доллар приходится 80%, а на евро – меньше 20%. Китайский юань и прочие валюты чиновник назвал неликвидными.
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- На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что его ведомство избавится от долларов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) за один месяц. Всего в нем 39,4 млрд долларов. Однако эксперты усомнились, что власти продадут хотя бы цент из этих денег – Центробанк поменяет Минфину доллары на юани. С юанями же, на которые делает ставку Минфин, есть серьезная проблема – для их покупки требуются доллары, поскольку оборот китайской валюты на Московской бирже крайне мал.
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отвязаться от одной валюты, что бы привязаться к другой и ни слова о том, когда же рубль будет похож на деньги, а не на нарезанную, обесцениваемую бумагу с новыми красочными логотипами и зашитой от подделок...а кто подделывает венесуэльскую валюту, если подделка стоит дороже оригинала напечатанного в РФ? правильно, никто...