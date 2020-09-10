Капитал страны
ENGLISH
10 СЕН, 19:10 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Перед отчетом Путину власти резко улучшили данные по экономике
10 Сентября 2020 615 0 Экономика
На стол президента перед совещанием по экономике легли «улучшенные» данные о положении дел в стране. Росстат задним числом пересмотрел падение ВВП во втором квартале и выправил его с 8,5% до 8%. Это добавило 126,5 млрд руб. к валовому внутреннему продукту, который достиг 23,282 трлн руб. Но что более важно – официальная статистика дала Путину возможность заявить о меньшем экономическом спаде в России по сравнению с США и Евросоюзом.
Статистику для президента выправили
- Росстат серьезно пересмотрел данные о падении экономики во втором квартале накануне совещания у президента Владимира Путина по экономическим вопросам. Оценка статистического ведомства была понижена – спад в апреле-июне составил не 8,5%, а только 8%. Улучшился и показатель ВВП по итогам полугодия – падение ВВП сократилось с 3,6% до 3,4%.
- За этими цифрами стоят конкретные деньги, которые, правда, Росстат не считает. Но, к примеру, пересмотр падения ВВП во втором квартале в реальном выражении «добавляет» экономике 126,5 млрд руб., а общая сумма валового внутреннего продукта должна составить 23,282 трлн руб. Есть ли эти деньги в действительности – большой вопрос.
- Росстат дал разбивку и по секторам экономики. Так, например, не испытал на себе последствий кризиса и ускорил рост государственно-силовой сектор – он вырос на 2,6% в период разгара пандемии и карантина, тогда как в первом квартале его успехи были скромнее – 1,4%.
- Не затронула рецессия сельское хозяйство, где рост упал до минимума, но остался в положительной зоне – плюс 0,4%. Банковский бизнес принес 6,1% дополнительного ВВП, хотя банкиры и финансисты с этим не согласны – выросла просрочка и отчисления в резервы.
- Спад Росстат зафиксировал в добывающем секторе – минус 12,8%, в обрабатывающей промышленности – 7,9%, в транспортном секторе – 20%, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – 50%.
- Новые данные Росстата, которые ведомство представило вечером в среду, накануне совещания у Путина, позволили президенту говорить о более выигрышных показателях России в сравнении с США, где экономика сократилась во втором квартале на 9,5%, и Евросоюзом, где спад составил 15%. Российские власти стремятся к показателю рецессии в 4% ВВП по итогам года. Изменение данных Росстатом помогает добиться этой цели. Но к реальной экономике это имеет все меньше отношения.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
09 СЕН, 11:04 В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет
09 СЕН, 10:11 В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»
09 СЕН, 09:09 В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России
08 СЕН, 12:29 В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
08 СЕН, 12:28 ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов
Написать комментарий