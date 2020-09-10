Перед отчетом Путину власти резко улучшили данные по экономике 615 0 Экономика

На стол президента перед совещанием по экономике легли «улучшенные» данные о положении дел в стране. Росстат задним числом пересмотрел падение ВВП во втором квартале и выправил его с 8,5% до 8%. Это добавило 126,5 млрд руб. к валовому внутреннему продукту, который достиг 23,282 трлн руб. Но что более важно – официальная статистика дала Путину возможность заявить о меньшем экономическом спаде в России по сравнению с США и Евросоюзом.