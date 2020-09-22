Отъем жилья у россиян лоббируют застройщики 541 0 Экономика

Крупнейшие застройщики могут продвигать распространение московского опыта реновации в масштабах всей России. От того, получит инициатива поддержку Госдумы или нет, будет зависеть будущее многих крупных строительных компаний. За счет сноса старых зданий на привлекательных участках в столицах регионов застройщики планируют решить накопившиеся проблемы с долгами. Если Госдума забракует проект, учитывая, что в 2021 году многим партиям необходимо переизбираться в парламент, строительной отрасли будет грозить череда банкротств.