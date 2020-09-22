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Отъем жилья у россиян лоббируют застройщики

22 Сентября 2020 541 0 Экономика
Отъем жилья у россиян лоббируют застройщики

Крупнейшие застройщики могут продвигать распространение московского опыта реновации в масштабах всей России. От того, получит инициатива поддержку Госдумы или нет, будет зависеть будущее многих крупных строительных компаний. За счет сноса старых зданий на привлекательных участках в столицах регионов застройщики планируют решить накопившиеся проблемы с долгами. Если Госдума забракует проект, учитывая, что в 2021 году многим партиям необходимо переизбираться в парламент, строительной отрасли будет грозить череда банкротств.

Истинная цель реновации по всей России

  • Последнее время власти делают все для поддержки строительной отрасли, называя ее драйвером роста экономики. Подобное определение неоднократно вписывалось в речи президента Путина его спичрайтерами. Сам же президент горячо поддерживал льготную ипотеку, которая только отчасти задумывалась для улучшения жилищных условий граждан. Истинный смысл ипотеки под 6,5% была, естественно, помощь строительным компаниям в кризис.
  • Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и льготная ипотека завершится в этом году. Между тем девелоперам необходимые новые стимулы. Еще с 2018 года строительное лобби продвигает реновацию по всей России. Скандальный законопроект, предложенный эксерами два года назад, не прошел Госдуму из-за общественной критики и отсутствие межэлитного консенсуса. Тогда предполагалось, что он позволит изымать любую недвижимость для муниципальных нужд без каких-либо обоснований.
  • В новом законопроекте устанавливается следующий порядок изъятия: в программу реновации дом может быть включен двумя третями голосов его жильцов, но может быть и исключен из нее одной третью голосов (что делает голосование бессмысленным перетягиванием каната). Также вводится понятие «комплексного развития территорий». Если половина жилья в квартале будет признана аварийной, то власти получат возможность снести весь квартал в рамках программы реновации.
  • Подобная вольность рук необходима закредитованным застройщикам, чтобы возводить дешевое панельное многоэтажное жилье в лучших местах и продавать его втридорога. Уже сейчас видно, что это путь в никуда: растет количество новостроек, растут и цены на квадратный метр, а покупательская способность россиян падает. Реновация лишь на короткое время отсрочит банкротства девелоперов, но нанесет ущерб российским городам. Более того, сам подход сильно ударит по рынку жилья и праву собственности в России.
  • Так, например, льготная ипотека дала больше негатива, чем положительных моментов. Она спровоцировала ажиотажный спрос и позволила девелоперам продавать квадратные метры в новостройках не самого высокого качества на 10% дороже, чем они стоили до этого. В некоторых регионах цены увеличились до 20%.
  • Это уже привело к надуванию ипотечного пузыря. Всего выдано более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн руб., из которых 70% – льготные. Если бы льготная ипотека не создавала спрос, цены были бы адекватными рынку, и жилье не было бы переоценено так, как оно переоценено сейчас. В Минстрое отрицают наличие ипотечного пузыря, поскольку первоначальный взнос на покупку квартиры составляет 15% от его стоимости, а это 330-350 тыс. руб. при средней цене квартиры в 2,4 млн.
  • Но эксперты указывают на то, что первоначальный взнос обеспечивается за счет материнского капитала или вовсе потребительских кредитов. А учитывая, что в экономике глубокий кризис, нет никаких гарантий сохранения платежеспособности ипотечников, обманувшихся на низкой ставке и ринувшихся скупать жилье дороже его реальной стоимости.
  • В этой ситуации реновация по всей стране в сочетании с продлением льготной ипотеки могли бы сохранить на плаву девелоперов. Это задача совпадает и с национальным проектом по улучшению жилищных условий россиян – в 2020 году 3,5 млн человек должны получить новые квартиры, а в 2021-м – 3,9 млн. Поэтому у инициативы есть много заинтересованных сторонников во власти. Но много и противников, так как реновация будет предполагать финансирование программ из государственного бюджета либо за счет крупных корпораций. А это неизбежно приведет к переделу сфер влияния на региональном уровне. Многие местные элиты с этим не могут согласиться.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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