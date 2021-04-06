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Остались «на уровне папуасов». В России закрылась частная космическая компания – конкурент США

6 Апреля 2021 701 5 Наука и технологии

В России закрылась частная космическая компания «Космокурс». Она собиралась построить частный космодром в стране, а также начать развивать космический туризм. Первый полет компания планировала на 2025 год, но договориться с властями и согласовать проекты с Минобороны не получилось. Основатель проекта объявил о закрытии и сокращении сотрудников.

Частную космонавтику в России не согласовали

  • Генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин заявил РИА Новости о закрытии проекта по развитию частной космонавтики в стране. Главной причиной он назвал «непреодолимые трудности» в работе с властями.
  • «Космокурс» была создана в 2014 году бывшим сотрудником Центра им. Хруничева Павлом Пушкиным и получила лицензию от «Роскосмоса» на космическую деятельность. Компания собиралась построить первый частный космодром в России и выбрала для этого Нижегородскую область.
  • Весной 2019 года было заключено соглашение о строительстве. Стоимость наземной инфраструктуры оценивалась в 2,6 млрд руб., а общие инвестиции в 9,6 млрд. Однако по состоянию на 2021 год местные власти так и не согласовали требования к проекту космодрома, в том числе санитарные (!).
  • Также «Космокурс» первой из частных компаний вышла на тендер «Роскосмоса» по созданию ракеты-носителя, но проиграла конкурс государственному «Прогрессу», несмотря на то, что предлагала построить ракету вдвое дешевле. После этого «Космокурс» не смогла получить от Минобороны документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.
  • В результате компания оказалась неспособна реализовать свои планы – в 2025 году она собиралась провести первый полет и даже оценивала билет в космос в 200-250 тыс. долларов. Сам по себе суборбитальный проект представлял собой одноступенчатую возвращаемую ракету с семиместным спускаемым аппаратом, наподобие проекта Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса.
  • По словам главы «Космокурса», компания Blue Origin в этом году запустит первого туриста в космос. «А у нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полетов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем», – заявил Пушкин.

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  • После заявления компании о закрытии «Роскосмос» выразил надежду, что коллектив конструкторов из 50 человек сохранится. «Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр "Роскосмоса", о включении в его состав уникального коллектива», – передала пресс-служба госкорпорации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Р
19:50 0 0
Рогозий и Медведий:

Афтар красава! Четко поджог ватанам дупла. Теперь два дня будут носится с визгом "Маск машенник! Снято в Галливуде! АРЯЯЯ!"

А
18:34 0 1
Алекс:

Чепуха, конечно. А всякие И.И. также пургу гонят. Все зарубежные спутники мы отправляем на орбиту. Дёшево и надёжно. МКС - совместная станция с США. Между прочим. Да, она старая. Но это общая станция, а не только российская. У нас недорогой и надёжный космос, и люди, мало что понимающие в космонавтике, только хаят нашу замечательную отрасль. И все эти сказки о космическом туризме - только для чудаков являются каким-то сверхнаучным достижением. И все эти приземляющиеся ракеты Маска тоже фуфло. Дорого и не безопасно.

И
16:15 3 2
И.И..:

страна лидер космической отрасли у которой самый низкий ресурс космических аппаратов, в разы хуже параметры и ТТХ, начинка которых импортная, российский сегмент МКС трещит по швам и весь в дырках, для которого замучились возить запчасти , а ремонт не рентабелен? это у которых устанавливают кверх ногами, а ракеты летают в другую сторону? и это на заделе из 60 гг...это где запчасти делают в гаражах, а тырят миллиардами, где срывают любые сроки и по сути отсутствуют клиенты способные приносить коммерческую прибыль? где все уверения в том, что космонавтика принесет советским гражданам невиданные технологии? где многолетние наработки по пребыванию человека в космосе стоившие гражданам миллиарды долларов были проданы китаю за 36 млн вместе с чертежами ракет носителей? где полет бурана в автоматическом режиме и его посадка оказались блефом, после чего и вот уже как 40 лет спустя не имеют своих БЛА даже близко похожих на продукцию США? это когда 40 лет как делают летающие крыло, над которым потешались в РФ и СССР, а только сейчас утвердили облик ПАК ДА, аналог Б-2, способный полететь лет этак через 25...первому будет 65 лет. частная фирма по запуску космических аппаратов в российской реальности и монополии государства-в природе существовать не способна, а значит под этой вывеской скрывалась идея государства о коммерческой составляющей наподобие маска. денег не хватает, сроки затягиваются, величия не получается, вот и прикрыли. конструкторов вернут формально туда, откуда их и взяли- в КБ. частная компания в РФ по запуску космических аппаратов )))))))

К
15:52 4 1
Константин:

Автор статьи и есть папуас и либераст. Сначала покажите мне реальные достижения Илона Остаповича Маска Бендера, я сказал реальные! А не летающее на 10 км высоты металлическое ведро! А потом уже посмотрим, нужна ли нам, стране - лидеру космической отрасли, частная космическая контора. Нет, не нужна. Как зайцу лыжи.

Е
15:17 7 2
Евгений:

Редкостная бредятина

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