Остались «на уровне папуасов». В России закрылась частная космическая компания – конкурент США 701 5 Наука и технологии

В России закрылась частная космическая компания «Космокурс». Она собиралась построить частный космодром в стране, а также начать развивать космический туризм. Первый полет компания планировала на 2025 год, но договориться с властями и согласовать проекты с Минобороны не получилось. Основатель проекта объявил о закрытии и сокращении сотрудников.