Оптически активные дефекты улучшают углеродные нанотрубки

Свойства углеродных наноматериалов могут быть изменены и модифицированы путем преднамеренного внесения определенных структурных «несовершенств» или дефектов. Однако проблема состоит в том, чтобы контролировать количество и тип этих дефектов.

В случае углеродных нанотрубок - микроскопических трубчатых соединений, излучающих свет в ближней инфракрасной области - химики и материаловеды из Гейдельбергского университета под руководством профессора доктора Яны Заумсейл продемонстрировали новый путь реакции, позволяющий контролировать такие дефекты. Это приводит к появлению определенных оптически активных дефектов - так называемых sp3-дефектов - которые более люминесцентны и могут излучать одиночные фотоны, то есть частицы света. Эффективное излучение ближнего инфракрасного света важно для приложений в телекоммуникациях и биологической визуализации.

Обычно дефекты считаются чем-то «плохим», что отрицательно сказывается на свойствах материала, делая его менее совершенным. Однако в некоторых наноматериалах, таких как углеродные нанотрубки, эти «недостатки» могут привести к чему-то «хорошему» и открыть новые функциональные возможности. Здесь решающее значение имеет точный тип дефекта. Углеродные нанотрубки состоят из свернутых листов гексагональной решетки sp2-атомов углерода, как и в бензоле. Эти полые трубки имеют диаметр около одного нанометра и длину до нескольких микрометров.

Посредством определенных химических реакций несколько атомов углерода sp2 решетки могут быть превращены в углерод sp3, который также содержится в метане или алмазе. Это изменяет локальную электронную структуру углеродной нанотрубки и приводит к оптически активному дефекту. Эти sp3-дефекты излучают свет еще дальше в ближнем инфракрасном диапазоне и в целом более люминесцентны, чем нанотрубки, которые не были функционализированы. Из-за геометрии углеродных нанотрубок точное положение введенных атомов углерода sp3 определяет оптические свойства дефектов.

«К сожалению, пока очень мало контроля над тем, какие дефекты образуются», - говорит Яна Заумсейл, профессор Института физической химии и член Центра перспективных материалов Гейдельбергского университета.

Ученый из Гейдельберга и ее команда недавно продемонстрировали новый путь химической реакции, который позволяет контролировать дефекты и селективно создавать только один конкретный тип дефекта sp3. Эти оптически активные дефекты «лучше», чем любые из ранее внесенных «недостатков». Профессор Заумсейл объясняет, что они не только более люминесцентные, но и демонстрируют однофотонное излучение при комнатной температуре. В этом процессе одновременно излучается только один фотон, что является предпосылкой для квантовой криптографии и высоконадежной связи.

По словам Саймона Сеттеле, докторанта исследовательской группы профессора Заумсейл, этот новый метод функционализации - нуклеофильное добавление - очень прост и не требует специального оборудования.

«Мы только начинаем изучать возможные применения. Многие химические и фотофизические аспекты все еще неизвестны. Однако цель состоит в том, чтобы создать еще лучшие дефекты», - утверждает Сеттеле.

Основная цель исследования - понять и спроектировать электронные и оптические свойства дефектов в углеродных нанотрубках, пишет phys.org.