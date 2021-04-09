Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 АПР, 17:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 АПР, 17:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Оптически активные дефекты улучшают углеродные нанотрубки

9 Апреля 2021 23 0 Наука и технологии
Оптически активные дефекты улучшают углеродные нанотрубки

Свойства углеродных наноматериалов могут быть изменены и модифицированы путем преднамеренного внесения определенных структурных «несовершенств» или дефектов. Однако проблема состоит в том, чтобы контролировать количество и тип этих дефектов.

В случае углеродных нанотрубок - микроскопических трубчатых соединений, излучающих свет в ближней инфракрасной области - химики и материаловеды из Гейдельбергского университета под руководством профессора доктора Яны Заумсейл продемонстрировали новый путь реакции, позволяющий контролировать такие дефекты. Это приводит к появлению определенных оптически активных дефектов - так называемых sp3-дефектов - которые более люминесцентны и могут излучать одиночные фотоны, то есть частицы света. Эффективное излучение ближнего инфракрасного света важно для приложений в телекоммуникациях и биологической визуализации.

Обычно дефекты считаются чем-то «плохим», что отрицательно сказывается на свойствах материала, делая его менее совершенным. Однако в некоторых наноматериалах, таких как углеродные нанотрубки, эти «недостатки» могут привести к чему-то «хорошему» и открыть новые функциональные возможности. Здесь решающее значение имеет точный тип дефекта. Углеродные нанотрубки состоят из свернутых листов гексагональной решетки sp2-атомов углерода, как и в бензоле. Эти полые трубки имеют диаметр около одного нанометра и длину до нескольких микрометров.

Посредством определенных химических реакций несколько атомов углерода sp2 решетки могут быть превращены в углерод sp3, который также содержится в метане или алмазе. Это изменяет локальную электронную структуру углеродной нанотрубки и приводит к оптически активному дефекту. Эти sp3-дефекты излучают свет еще дальше в ближнем инфракрасном диапазоне и в целом более люминесцентны, чем нанотрубки, которые не были функционализированы. Из-за геометрии углеродных нанотрубок точное положение введенных атомов углерода sp3 определяет оптические свойства дефектов. 

«К сожалению, пока очень мало контроля над тем, какие дефекты образуются», - говорит Яна Заумсейл, профессор Института физической химии и член Центра перспективных материалов Гейдельбергского университета.

Ученый из Гейдельберга и ее команда недавно продемонстрировали новый путь химической реакции, который позволяет контролировать дефекты и селективно создавать только один конкретный тип дефекта sp3. Эти оптически активные дефекты «лучше», чем любые из ранее внесенных «недостатков». Профессор Заумсейл объясняет, что они не только более люминесцентные, но и демонстрируют однофотонное излучение при комнатной температуре. В этом процессе одновременно излучается только один фотон, что является предпосылкой для квантовой криптографии и высоконадежной связи.

По словам Саймона Сеттеле, докторанта исследовательской группы профессора Заумсейл, этот новый метод функционализации - нуклеофильное добавление - очень прост и не требует специального оборудования. 

«Мы только начинаем изучать возможные применения. Многие химические и фотофизические аспекты все еще неизвестны. Однако цель состоит в том, чтобы создать еще лучшие дефекты», - утверждает Сеттеле.

Основная цель исследования - понять и спроектировать электронные и оптические свойства дефектов в углеродных нанотрубках, пишет phys.org.

«Химические различия между этими дефектами незначительны, и желаемая конфигурация связывания обычно формируется только в небольшом количестве нанотрубок. Возможность производить большое количество нанотрубок с конкретным дефектом и с контролируемой плотностью дефектов открывает путь для оптоэлектронных устройств, а также - источники одиночных фотонов с электрической накачкой, которые необходимы для будущих приложений в квантовой криптографии», - говорит профессор Заумсейл.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
Политика

Минфин готовится к санкциям против олигархов. Предложил гарантировать им валютные операции

Минфин готовится к санкциям против олигархов. Предложил гарантировать им валютные операции
Экономика

МИД просит 800 млн руб. на искусственный интеллект. Он поможет с внешней политикой

МИД просит 800 млн руб. на искусственный интеллект. Он поможет с внешней политикой
Политика

«Суверенный интернет» засбоил. Проблемы с оборудованием привели к системным сбоям

«Суверенный интернет» засбоил. Проблемы с оборудованием привели к системным сбоям
Политика

Узнай, страна!

В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам

В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам

Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске

Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске

Новости дня

17:09 Украинский политик боится ослабления страны из-за СП-2 Украинский политик боится ослабления страны из-за СП-2
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
14:37 В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине
13:53 СМИ: хакеры готовят атаку на банковские счета россиян СМИ: хакеры готовят атаку на банковские счета россиян
12:45 ФАС проверит рост цен на жилье в России ФАС проверит рост цен на жилье в России
12:34 В РФ может подорожать майонез В РФ может подорожать майонез
11:25 Медики России выявили 9150 новых случаев COVID-19 Медики России выявили 9150 новых случаев COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:03 В США закрыли два центра вакцинации препаратом J&J В США закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

Узнай, страна!

14:16 В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:12 Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске
11:53 Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций
08 АПР, 21:06 Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке
08 АПР, 19:37 Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве
08 АПР, 19:24 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08 АПР, 18:34 В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ
07 АПР, 21:14 В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС
07 АПР, 19:11 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области
06 АПР, 21:52 Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter