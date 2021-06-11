Опасные слова: что нельзя говорить детям, чтобы не испортить им жизнь

До определённого возраста дети формируют своё представление о мире и о себе исключительно на основе родительского мнения. Малыши безоценочно доверяют взрослым, воспринимают их слова очень серьёзно, даже высказанные в запале или в шутку. Многие фразы, которые мы произносим бездумно, повторяя за собственными родителями, на самом деле вовсе не безобидны и наносят серьёзный вред формирующемуся маленькому человеку.

1. Фразы, которые заставляют ребёнка сомневаться в своих силах, чувствах и мыслях:

– Это ерунда, это не страшно, это не больно

Подобными высказываниями родители обесценивают чувства ребёнка, он начинает верить, что чувства мамы и папы «правильные», а его – нет. Человек, не доверяющий собственной оценке, неуверен в себе и легко поддаётся любым манипуляциям.

– Руки-крюки, безногий, дурная голова...

Даже разово брошенное в сердцах «криворукий!» может запомниться ребёнку, а уж повторяемые регулярно, подобные фразы станут настоящим заклинанием. Вы выплеснули секундное раздражение за пролитое молоко, а ребёнок в очередной раз затвердил, что неумел, неуклюж и несостоятелен. Выученная беспомощность внушит ребёнку, что ему, такому криворукому, слабому или глупому, не стоит даже пытаться что-либо сделать, ведь у него не получится всё равно.

– На завтрак каша, и меня не волнует, чего тебе хочется

На этом примере ребёнок заучивает не то, что каша на завтрак полезна, а что его желания не имеют значения. Чтобы подпитать чувство собственной ценности и значимости ребёнка, лучше дать ему понять, что его мнение важно, и, пусть завтракать одними конфетами не получится, получить одну на десерт всё же можно.

– Что тётя подумает?

Для ребёнка, который часто слышит подобное, мнение окружающих становится важнее его собственных чувств. Без опоры на своё мнение он будет вынужден подстраиваться под реакции других людей, неспособный понять, чего хочет он сам, или сказать «нет».

2. Фразы, которые побуждают ребёнка стыдиться и скрывать себя:

– В кого ты такой уродился?

Или, ещё хуже: «Зачем ты такой родился?», «почему ты не родился девочкой?» Ребёнок слышит в этом: «Ты не такой как я: плохой, чужой, неправильный, ты не должен был рождаться». Такой удар по самооценке легко может привести к проблемам с психикой, неврозам, депрессии.

– Весь в отца!

К сожалению, подобные фразы, как правило, высказывают самым неодобрительным тоном, вовлекая ребёнка в родительский конфликт. Малыш затвердит не только что папа плохой, но и что сам он тоже безнадёжен, а то и что принадлежность к мужскому роду – изъян.

– Не позорь меня!

Или «хорошие дети так себя не ведут», «скройся с глаз моих», «надоел», «уйди, чтоб я тебя не видела» и т.д. Ребёнок слышит: «Ты – позор», «ты плохой» и начинает бояться чужого внимания и мнения, скрывать своё «я», в дальнейшей жизни ощущая себя недостойным, фальшивым и неискренним.

3. Фразы, которые запугивают ребёнка:

– Будешь так себя вести – полицейский тебя заберёт

«Придёт бабайка», «унесёт серенький волчок» и т.д. Такие страшилки внушают малышу, который безусловно верит родителям, что мир опасен, и никто не защитит его, Это может спровоцировать иррациональные страхи, подозрительность, тревожность, фобии, а то и неврозы. Ещё хуже вариант «отдадим тебя полиции/соседке/в зоопарк», «оставим тут и уйдём» и т.д. – этим родители заявляют, что готовы избавиться от такого «неудобного» ребёнка, вынуждая его всю жизнь подстраиваться, чтобы не быть брошенным.

– Ну ты у меня сейчас получишь!..

После такой фразы любимые мама или папа превращаются для ребёнка в карателей, способных сделать с ним что угодно. Дети, которые привыкли бояться наказания родителей, в будущем могут перенести желание угождать и, например, на начальство на работе.

– Больше кушай, иначе не вырастешь

А также: «Обязательно доешь овощи», «хлеб нельзя оставлять» и т.д. Уважительное отношение к еде не должно стать запугиванием, чреватым в дальнейшем проблемами, от неприязни к тому, что заставляли доедать, до культа еды и лишнего веса.

4. Фразы, которые унижают ребёнка:

– Потому что я так сказал!

Помните, что всегда гораздо лучше потратить время, чтобы подробно обосновать вашу просьбу или объяснить, в чём ребёнок ошибся, чем раз за разом кричать на малыша, подрывая его уверенность в себе и доверие к вам.

– А ну-ка пошёл учить уроки! А ну-ка убрался в комнате!

Подобные приказы командным тоном, особенно с глаголами в прошедшем времени, не подразумевают возможности ослушаться. Это превращает отношения родителя и ребёнка в отношения командира и подчинённого, хозяина и раба, что точно не пойдёт на пользу формирующейся личности ребёнка.

– Мой котёнок/зайчонок/поросёнок

Унижают достоинство детей не только грубость и приказы, но иногда и самые невинные «дразнилки». Конечно, детям нужна ласка, и весёлые нежные прозвища им слышать приятно, но всё же почаще обращайтесь к ребёнку по имени, не обезличивайте его, давайте ему понять, что на самом деле он всё же не котёнок и не ваша игрушка, а пусть маленький пока, но человек.

5. Фразы, которыми родители показывают ребёнку свою беспомощность:

– Да получай ты свою игрушку, только отстань!

Этим вы, во-первых, поддаётесь на шантаж, создавая плохой прецедент, а во-вторых, искажаете смысл вознаграждения, внушая ребёнку, что всё, что он получает в жизни, будь то пятёрки или зарплата, он «вымогает».

– Тебе ещё рано это знать

Говоря такое, вы побуждаете ребёнка искать ответы на свой неудобный вопрос в интернете или у товарищей во дворе. Уж лучше пообещать ему ответить чуть позже и как следует подготовиться к сложной теме.

6. Фразы, которые внушают ребёнку, что он недостаточно хорош:

– А твой друг Вася учится лучше

Родители надеются такими высказываниями подстегнуть ребёнка, показать ему хороший пример, но ребёнок слышит в этом: «Вася лучше, чем ты», что ничем ему не поможет, а только поссорит с Васей. Стимул стать лучше должен быть внутренним, а не основываться исключительно на соревновании с кем-то или чьём-то мнении. Объясните ребёнку, что главное – быть лучше не Васи, а себя вчерашнего, получая новые навыки и знания. Сравнивать малыша с братом или сестрой – тоже порочная практика – этим вы можете испортить его отношение к вашему «любимчику».

– А вот я в твоём возрасте…

И тут не важно, в чём именно вы были лучше – отлично учились или прекрасно лазали по деревьям – посыл таких высказываний дети воспринимают однозначно: «Ты хуже меня в твоём возрасте, ты меня никогда не догонишь». В дальнейшем такие дети, неспособные радоваться собственным успехам, могут положить жизнь на то, чтобы доказать, что достойны вашего признания.

7. Фразы, которые прививают ребёнку чувство вины:

– Я всё тебе отдаю!

А также «если бы не ты, я бы уже директором был», «из-за тебя я не высыпаюсь», «ради тебя я бросила работу» и т.д. Говорить такое – отличный способ нагрузить ребёнка пожизненным чувством вины за то, что помешал счастью мамы или папы. Это отравит и его жизнь, и отношения с непрошеными жертвователями, с которыми теперь нужно всю жизнь расплачиваться.

– Ты же девочка / ты же мальчик

«Не реви, ты же мальчик» или «не будь неряхой, ты же девочка» задаёт малышам некий идеал и показывает, что они не соответствуют ему. Это заставит детей ощущать себя не сильными мальчиками или опрятными девочками, а просто неполноценными людьми.

8. Фразы, которые внушают ребёнку, что любовь нужно «покупать»

Вершина этого печального хит-парада – фраза, которую ни один ребёнок никогда, ни при каких обстоятельствах не должен слышать от своих родителей:

– Я тебя не люблю

Когда вы говорите: «Раз ты такой противный/капризный/вредный, я тебя не люблю» или «ещё раз так сделаешь – не буду тебя любить», ребёнок заучивает: «Когда ты «неудобный» – тебя не любят». А ведь родительская любовь – самое важное для малыша. Такие высказывания заставят вашего ребёнка впоследствии всю жизнь угождать другим, зарабатывать любовь своим «одобренным» поведением, быть удобными и правильными, презирая собственные желания.

Будьте внимательными к тому, что говорите детям: и малышам, для которых мама и папа – самые важные в мире люди, и чувствительным подросткам, которых так легко серьёзно ранить даже доброй насмешкой. Почаще искренне повторяйте: «какое у тебя доброе сердце», «светлая голова», «золотые руки», «молодец», «попробуй ещё раз и всё получится», «сейчас покажу тебе, помогу, подскажу». Именно вы можете помочь своему малышу понять его чувства, изжить страхи, выработать уверенность в собственных силах. Показывайте детям свою безусловную любовь и говорите о ней. Это подарит им наилучший шанс вырасти не закомплексованными и «удобными» для других, а гармоничными и счастливыми.