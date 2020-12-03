Олигархам снизят налог на прибыль. Путин уже освободил их от НДФЛ 72 0 Экономика

Российское правительство продолжает работать в интересах олигархов. Самые богатые россияне, состояние которых оценивается в 22% ВВП России, получат новые льготы от властей. Правительство снизит для них налог на прибыль до 10%. До этого президент Путин повысил налог на доходы высокооплачиваемых работников до 15% и освободил от подоходного налога олигархов, если они будут платить 5 млн руб. в год без подачи декларации о реальных доходах.