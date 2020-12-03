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Олигархам снизят налог на прибыль. Путин уже освободил их от НДФЛ
3 Декабря 2020 72 0 Экономика
Российское правительство продолжает работать в интересах олигархов. Самые богатые россияне, состояние которых оценивается в 22% ВВП России, получат новые льготы от властей. Правительство снизит для них налог на прибыль до 10%. До этого президент Путин повысил налог на доходы высокооплачиваемых работников до 15% и освободил от подоходного налога олигархов, если они будут платить 5 млн руб. в год без подачи декларации о реальных доходах.
Очередная поддержка олигархов
- Президент Владимир Путин на камеры заявил о деофшоризации российской экономики и поручил правительству переписать соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Теперь выясняется, что Россия за это должна будет заплатить очередными налоговыми льготами для самых богатых россиян.
- По словам источника ТАСС, правительство собирается после изменения офшорных соглашений сделать внутрироссийские офшоры более привлекательными. Для этого чиновники обсуждают «дорожные карты по трансформации делового климата». Нагромождение умных слов сводится к тому, что налог на прибыль по дивидендам для непубличных компаний предложено снизить на 10%.
- Также олигархические структуры получат снижение налога на прибыль в регионах, из которых они выкачивают ресурсы, но взамен дополнительных инвестиций. Международные холдинги олигархов смогут не платить налоги с процентов, которые они получают по облигациям, размещенным на бирже.
- Правительство гарантирует олигархам, что ставки налогов для них повышаться не будут. Регистрация в офшорах во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский будет упрощена. Состав контролирующих лиц сможет меняться.
- Всего в специальных административных районах России зарегистрировано 35 резидентов. В том числе международный фонд «Яндекса», «Русал», основной акционер банка «Восточный» и Donalink Ltd миллиардера Андрея Мельниченко. Российские власти хотят, чтобы налоговый режим во внутренних офшорах был привлекательнее, чем на Кипре. Стоит задача добиться этого к 1 января 2021 года.
- Тем временем российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на самый тяжелый экономический кризис в современной истории страны. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, общее состояние 22 российских олигархов достигло 304,67 млрд долларов. При этом за год оно увеличилось на 486 млн долларов.
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