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«Обращаемся к трудящимся – сделайте прививку». Миллиардеры призвали вакцинировать всех взрослых россиян

25 Июня 2021 259 0 Экономика

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), в который входят богатейшие бизнесмены страны, а также Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) призвали правительство ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения России. Только так, по мнению предпринимателей и профсоюзов, можно остановить пандемию.

Обязательная вакцинация для всех

  • РСПП и ФНПР опубликовали совместное заявление к работодателям и трудящимся 25 июня. В нем они отмечают, что пандемия наносит «значительный урон» экономике и приводит к негативному влиянию на занятость россиян. Президент и правительство своими действиями в 2020 году «помогли сдержать негативное влияние пандемии» и вывели экономику и рынок труда на траекторию восстановления. Но рост заболеваемости сегодня достиг «небывалого уровня», что говорит о чрезвычайном характере ситуации.
  • Предприниматели отмечают парадоксальную ситуацию: «Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации – один из самых низких среди развитых стран». «Обращаемся с призывом к трудящимся – сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных», – говорится в обращении предпринимателей и профсоюзов.
  • Они предлагают работникам привиться, работодателям – использовать возможности для вакцинации сотрудников, а правительству – принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения. Исключение могут составлять только граждане, у которых есть противопоказания или высокий уровень антител. «В противном случае развитие новых волн коронавирусной инфекции может повлечь необходимость принятия решений о закрытии предприятий на неопределенный срок», – заключают авторы обращения.

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  • Между тем России до конца года может не хватить вакцин, чтобы привить 60% сотрудников различных сфер – от услуг до транспорта и ЖКХ. В стране будет произведено около 100 млн доз, тогда как необходимы 140 млн, чтобы привить двумя уколами 70 млн человек. Поэтому под вопросом находится обязательная вакцинация в 11 регионах, где она уже объявлена. В некоторых регионах вакцина на исходе, а новые поставки задерживаются.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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