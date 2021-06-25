«Обращаемся к трудящимся – сделайте прививку». Миллиардеры призвали вакцинировать всех взрослых россиян 259 0 Экономика

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), в который входят богатейшие бизнесмены страны, а также Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) призвали правительство ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения России. Только так, по мнению предпринимателей и профсоюзов, можно остановить пандемию.