Обедневшим россиянам предложат картофель поменьше 219 1 Экономика

Картофель, как и макароны, – основа питания наиболее бедных россиян, количество которых увеличилось в 2020 году до 20 млн человек. В связи с этим правительство занято регулированием цен под размеры кошельков наиболее бедных вместо стимулирования роста их доходов и повышения зарплат. Пользуются этой ситуацией и производители – поставщики картофеля, который подорожал на 33,8% за прошлый год, предлагают продавать в магазинах корнеплоды помельче и подешевле.