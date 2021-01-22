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Обедневшим россиянам предложат картофель поменьше
22 Января 2021 219 1 Экономика
Картофель, как и макароны, – основа питания наиболее бедных россиян, количество которых увеличилось в 2020 году до 20 млн человек. В связи с этим правительство занято регулированием цен под размеры кошельков наиболее бедных вместо стимулирования роста их доходов и повышения зарплат. Пользуются этой ситуацией и производители – поставщики картофеля, который подорожал на 33,8% за прошлый год, предлагают продавать в магазинах корнеплоды помельче и подешевле.
Картошка будет маленькой, но дешевой
- В Минсельхозе на этой неделе обратили внимание на выросшие в цене макароны, яйца и картофель. К их ценникам рекомендовано пристально присмотреться региональным властям, пока федеральные не приняли меры.
- Картофельный союз, по информации «Коммерсанта», решил сыграть на опережение и предложил Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзу независимых сетей (СНС) выставить на прилавки картошку «экономкласса».
- Под новым типом картофеля подразумеваются корнеплоды меньшего размера – от 35 до 55 миллиметров. Он должен будет продаваться в сетках по 2,5, 3 и 5 кг. Небольшой размер картофеля позволит фермерам экономить на сортировке и упаковке. Это приведет к снижению цены на 15-20% для конечного потребителя.
- В Картофельном союзе объясняют: сейчас ритейлеры требуют сортировать корнеплоды по размеру. Из-за этого расходы на упаковку вырастают на 50%. В условиях, когда правительство требует стабилизировать цены, это может помочь, поскольку одна из причин роста цен – низкий урожай в 2020 году.
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- В то же время производители отмечают, что за 10 лет цена на картофель выросла на 11%, а общая инфляция в России составила 91%. Поэтому нельзя говорить о сильном подорожании продукта. В Минсельхозе принимают аргументы производителей картофеля и уже попросили Минпромторг поддержать инициативу фермеров. Так что это вопрос решенный – обедневших россиян ждет в магазинах мелкий и несортированный картофель.
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