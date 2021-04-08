Обанкротившихся россиян стало в два раза больше в начале 2021 года 210 1 Экономика

В России установлен новый рекорд по числу личных банкротств – 40 569 человек прошли процедуру банкротства с января по март 2021 года. Это в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса». Способствуют росту банкротств падение доходов граждан и бум потребительского кредитования, за счет которого люди компенсируют снижение уровня жизни.