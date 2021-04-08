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Обанкротившихся россиян стало в два раза больше в начале 2021 года

8 Апреля 2021 210 1 Экономика
Обанкротившихся россиян стало в два раза больше в начале 2021 года

В России установлен новый рекорд по числу личных банкротств – 40 569 человек прошли процедуру банкротства с января по март 2021 года. Это в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса». Способствуют росту банкротств падение доходов граждан и бум потребительского кредитования, за счет которого люди компенсируют снижение уровня жизни.

Армия банкротов растет

  • Помимо бедности, за чертой которой оказались 19,5 млн человек, в России быстрыми темпами растет армия банкротов. По данным «Интерфакса», только в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 40 569 человек – это в 1,8 раза больше, чем за то же время годом ранее.
  • Для сравнения: судебная процедура личного банкротства появилась в России в октябре 2015 года. С этого момента по март 2021-го несостоятельными стали 322 849 россиян. По словам руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, который следит за темой банкротств, число потенциальных банкротов как минимум втрое больше, чем тех, кто уже прошел официальную процедуру.
  • Больше всего зафиксировано банкротств в Москве (2 224 человека в 2021 году, +53,3% к прошлому году), Московской области (2 176 человек, +70,1%), Краснодарском крае (2 109, +79,3%), Самарской области (1 887, +97,4%) и Санкт-Петербурге (1 747, +91,3%).
  • Одновременно с ростом банкротств растет и выдача кредитов. В 2020 году банки выдали россиянам 2,8 трлн руб. новых кредитов и увеличили общую кредитную задолженность до 20 трлн руб. После паузы в апреле – июне 2020 года скорость выдачи кредитов составляет 200-500 млрд руб. в месяц.
  • В январе и феврале банки выдали 967 млрд руб. новых долгов. Это в два раза больше, чем в 2020 году. По данным Frank RG, в кредит продается больше 50% всех машин и около 25% всей бытовой техники. Ипотечные долги достигли 9 трлн руб. и не прекращают расти благодаря льготной ипотеке и ажиотажу. В общей сложности, по данным ЦБ, россияне должны 11,7% всех своих будущих доходов. Причем, согласно расчету ДОМ.РФ, больше всего россияне отдают за ипотеку – 20-21 тыс. руб. в месяц, или 25-30% доходов семьи.

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  • Федеральная служба судебных приставов завалена работой – в начале 2021 года приставы взыскивали 1,8 трлн руб. по 8 млн исполнительных производств, связанных с долгами россиян перед банками.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
12:55 0 0
Вася:

Сегодня ехал по дулам, решил в Секондхенд заскочить, пару маек для работы купить и джинсы. Ну и....из четырёх магазинов, три закрылись (которые я в том году знал)...

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