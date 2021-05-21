Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей 407 4 Политика

В Министерстве торговли и промышленности РФ прошли аресты. Задержаны замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Ольга Покидышева и ее бывшая начальница Ольга Колотилова. Они подозреваются в преступлениях, совершенных в 2013-2014 годах. По версии следствия, чиновницы производили «виртуальные» закупки иностранных медикаментов, которые не поступали в страну.