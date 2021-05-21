Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей
21 Мая 2021 407 4 Политика
В Министерстве торговли и промышленности РФ прошли аресты. Задержаны замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Ольга Покидышева и ее бывшая начальница Ольга Колотилова. Они подозреваются в преступлениях, совершенных в 2013-2014 годах. По версии следствия, чиновницы производили «виртуальные» закупки иностранных медикаментов, которые не поступали в страну.
Хищения и дорогие подарки
- По данным «Коммерсанта», двух чиновниц Минпромторга арестовали по делу о хищении 500 млн руб. Задержания произошли 20 мая. Подозреваемым предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество в особо крупном размере, и арестовали.
- Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, чиновницы могли похищать бюджетные деньги с помощью «виртуальных» закупок медикаментов. Источники «Коммерсанта» объяснили, что речь идет о нескольких конкурсах Минпромторга на закупку лекарств за границей для их сертификации в России.
- Сделки проводили через посредников, которые «кинули» Минпромторг, когда получили от него деньги. Тех, кто стоял за компаниями-посредниками, арестовали в прошлом году. Они рассказали следствию, что получили контракты за счет откатов и дорогих подарков чиновницам. Однако обыски у чиновниц не выявили коррупционных подношений. Поэтому их обвинили в мошенничестве, а не во взяточничестве. Арестованные свою вину отрицают, а их защита просит отправить их под домашний арест.
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- Минпромторг последнее время сотрясают уголовные дела против сотрудников. Два месяца назад по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы сотрудники департамента судостроительной промышленности Андрей Бандуров и Сослана Гериева. В апреле арестовали главу департамента металлургии Павла Серватинского, которого обвиняют в превышении полномочий.
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Ну, да, 500 лимонов рублей по курсу 2013 года почти 17 мегадолларов, такую сумму пропустить невозможно, чтоб сразу не обнаружили. Пустое обвинение, наклеп, кто-то метит на их место
А главный начальник чиновниц, Мантуров,самый богатый в правительстве, ничего не знал?
сталин нужен с тройками.
происхождение подданных бывшей империи, заставляет их хапать ртом и жопой только лишь на природных инстинктах вековой нищеты.